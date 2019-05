Condenados a entenderse

Con la victoria por 2-1 frente al Haro Deportivo del domingo aún reciente en la mente del aficionado, otro triunfo de ese mismo día afectaba también de forma trascendente al futuro inmediato del Zamora CF. Se trata de la consecución por parte de Izquierda Unida de 14 de los 25 concejales del Ayuntamiento de Zamora en las últimas elecciones, una mayoría absoluta que mantiene en el aire el problema existente entre el club rojiblanco y la ejecutiva de Francisco Guarido por la utilización del Ruta de la Plata.

Con la disputa del "play-off" y de las Elecciones Municipales en ciernes, tanto el alcalde como la gestión administrativa del club intercambiaron declaraciones sobre las negociaciones que han llevado a cabo en los últimos meses sobre el convenio de cesión del estadio municipal y el uso de una instalación para la que ambas partes tienen planes diferentes.

Guarido, en un acto de su campaña electoral, indicó que su partido tenía previsto utilizar un espacio en desuso del Ruta de la Plata para dar acogida a diversas agrupaciones teatrales y juveniles con la creación de varios compartimentos con servicios básicos (agua y electricidad). Una propuesta que, sin embargo, parece chocar directamente con los planes que los gestores del Zamora CF tienen en mente.

Como respuesta a estas palabras, la entidad rojiblanca emitió un comunicado indicando que la directiva rojiblanca comenzaba "a valorar con fuerza una nueva ubicación", pues consideran que "es el momento de crecer donde nadie nos ponga trabas". Obstáculos que residen en la utilización para esos areneros en la instalación municipal, pues el Zamora CF tiene en proyecto (porque así se hizo saber en la última Asamblea General Extraordinaria) implementar una guardería y un museo del club deportivo en dicho espacio.

La dirección administrativa hizo constar su malestar con Guarido y su ejecutiva en aquel momento, indicando la existencia de una "falta de diálogo" con el Ayuntamiento de Zamora y quejándose sobre el mismo por un "constante ninguneo" y una "inacción del equipo de gobierno que no sólo ha frenado todas las reformas y las inversiones planteadas, sino que también ha hecho muy difícil todo entendimiento".

A estas palabras, Francisco Guarido respondió indicando que la utilización de los areneros para fines no futbolísticos "no perjudica en nada al Zamora CF y que beneficia a todos en general", recordando que próximamente habrá que renovar el convenio de cesión del Ruta de la Plata, instalación municipal y no privada, con el club. Un escrito redactado en 2002 que, además, será obligado renovar debido a la conversión ya iniciada de la entidad rojiblanca a Sociedad Anónima Deportiva.

En esta situación, con el Zamora CF e Izquierda Unida afianzando sus proyectos el pasado domingo, ambas partes parecen condenadas a terminar por entenderse en un futuro próximo. Si bien, esta no es el único final posible para estas negociaciones. Basta con recordar las palabras del comunicado rojiblanco previo a las elecciones en el que la directiva afirmaba "Desde abandonar la capital para invertir en otra ciudad, hasta su traslado a otro municipio de la provincia, como es la Ciudad Deportiva Fernández-García", espacio que el CD Villaralbo estaría encantado de ceder a su vecino.

Por ahora, el Zamora CF e Izquierda Unida no han vuelto a hacer referencia a la problemática surgida la pasada semana. Se han limitado a expresar su "enhorabuena" por los éxitos alcanzados por la otra parte en una colaboración que ambos esperan prolongar satisfactoriamente. Aunque la fórmula para ello siga sin estar clara.