Aitor Calle: "Hemos logrado llevar la eliminatoriaa Haro"

Aitor Calle asumió con toda la deportividad la derrota de su equipo pero advierte que la eliminatoria sigue totalmente abierta: "Estoy orgullosísimo del equipo, del trabajo que han hecho los chavales, porque hoy teníamos una empresa muy complicada ante un equipo que es profesional, que lo tiene todo. Nosotros tenemos muchas dificultades en el día a día para todo pero sólo puedo agradecerles el momento que hemos vivido en un campo de Segunda División con un ambiente precioso". Respecto al resultado, el entrenador de Haro dijo en sala de prensa que "es cierto que nos hemos puesto por delante pero no hemos sido capaces de aguantar porque las piernas ya no nos respondían en un partido que ha sido muy exigente. Nos ha costado mantener el ritmo pero es normal porque somos un equipo amateur". Pese a todo, Calle, que ya visitó como jugador el Ruta de la Plata con el Amurrio en Segunda B, reconoció que se habían cumplido los dos objetivos que buscaban: "Marcar fuera de casa y llevar la eliminatoria a Haro". "Creo que el que ha visto el partido ha entendido que el Haro tiene muy claro lo que va a hacer y cómo lo va a conseguir. Estamos vivos, muy vivos y me voy con sabor a victoria a pesar de la derrota".