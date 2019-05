El Zamora llama a su afición para dar el primer paso

El Zamora CF vivirá una de esas tardes históricas que sus seguidores están acostumbrados a vivir cada cierto tiempo. El play off siempre ha supuesto la gran llamada para que los zamoranos acudan en masa a apoyar a su equipo, y esta tarde no va a ser menos.

El Ruta de la Plata vivirá una de esas jornadas a las que llegó a acostumbrarse en las casi dos décadas de Segunda B, y en la primera del regreso a Tercera División. Todas esas ocasiones fueron negativas, por lo que el estadio del barrio del Sepulcro se merece ya una alegría en forma de ascenso, o al menos, de buen resultado de cara a la vuelta de esta eliminatoria contra el Haro Deportivo.

El Zamora CF parte como claro favorito en esta eliminatoria, pero esta condición puede suponer un importante lastre para un equipo que está obligado a ascender esta temporada, y más teniendo en cuenta que la supuesta debilidad del Grupo XVI no tiene por que implicar necesariamente que su campeón vaya a ser peor equipo que cualquier otro.

De hecho, los números que presenta el Haro son importantes y evidencian que es un equipo eficaz en ataque y al tiempo, bien armado defensivamente. El propio David Movilla recordó el último play off en el que el Zamora llegó en una situación similar a la de este año, y terminó bapuleado por Mancha Real y Mutilvera, dos equipos teóricamente inferiores también.

Es por ello que el equipo necesitará esta tarde más que nunca el apoyo de una afición que regresó al Ruta de la Plata esta temporada con entradas que hacía años que no se registraban, y la de hoy debe acercarse a las de las mejores tardes en Segunda B. A ello contribuirá además el medio millar de aficionados que llegarán desde la localidad riojana.

Ambos equipos llegan al play off en una situación ideal ya que, si el Haro firmó en la última jornada de liga una goleada por 7-0 ante el Arnedo, el Zamora CF afronta la fase de ascenso tras firmar una increible racha de siete victorias consecutivas que es algo que muy pocos equipos han logrado en cualquier categoría.

En el Zamora, la única incógnita es la de Sergio García, el gran líder de la delantera rojiblanca, que sufrió un fuerte golpe en el hombro en el partido contra el Sporting Uxama y su participación en el encuentro de esta tarde es más que complicada. En todo caso, el equipo de Movilla ha sabido desenvolverse perfectamente sin el goleador zamorano en los partidos en que no ha podido estar, que no han sido pocos esta temporada. El resto de los jugadores están en plenitud de condiciones y adelantar una alineación probable para esta tarde sigue siendo complicadísimo dada la afición del entrenador a variarla constantemente. En todo caso, en la portería parece fijo Jon Villanueva, y en la defensa, tanto Asiel, como Alcañiz y Coque, no parece que vayan a desaparecer del equipo inicial en el que han estado prácticamente toda la temporada regular. Como siempre, la variación puede llegar en el lateral derecho al que optarán Garban o Chete. Carlos Ramos y Dani Hernández suelen ser fijos, y si se confirma la baja de Sergio García, David Alvarez y Murci podrían ser los dos delanteros.

En el Haro Deportivo, el puesto de portero parece asegurado para Fermín; y en el ataque deberían de estar Arana, Joseba y Levas como medias puntas, mientras Sota ocuparía su puesto de delantero centro. Más complicado es adelantar quíenes estarán en defesa. Ibáñez y Loza suelen ser los laterales, pero los medios centros defensivos se han alternado con los centrales durante muchas jornadas de una temporada en la que el equipo riojano ha tenido numerosas bajas por lesión.

Aitor Calle, técnico del Haro Deportivo recalcó ayer que «mantener la portería a cero ha sido nuestro sello de identidad, lo hemos trabajado durante todo el año y es nuestra idea no recibir gol».

Respecto al Zamora CF, el entrenador del Haro destaca que «es un equipo muy imprevisible, con muy buenos jugadores en todas las líneas», añadiendo que «tienen muchas variantes, y nuestro objetivo será neutralizar sus virtudes».

«Es una afición que se lo merece todo y estamos deseando darles una alegría. Son muchos años los que llevan peleando por este sueño, y ojalá este año podamos brindarles con un ascenso», detallaba Calle ayer en declaraciones a la prensa riojana.