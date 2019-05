Los acróbatas de las dos ruedas conquistan Zamora

La plaza de toros de Zamora presentó una entrada espectacular para disfrutar de la primera jornada de la Copa de España de Freestyle. Los siete pilotos que participaron en el evento de ayer noche hicieron las delicias de todos los asistentes con saltos que desafían todas las leyes de la física y, sobre todo, del sentido común. Con especial atención siguieron toda la competición los más pequeños del lugar, que vivieron una velada que no se les olvidará en mucho tiempo. Como no podía ser de otra manera, los más aclamados durante la jornada nocturna de ayer fueron los campeonísimos Dani Torres y Edgar Torronteras, que siguen siendo auténticos ídolos dentro del mundo del motociclismo freestyle. Al cierre de esta edición el evento que contó con el patrocinio de este periódico todavía no había finalizado.