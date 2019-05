Aitor Calle: "No vamos a especular, queremos la victoria"

El Haro Deportivo, rival del Zamora CF en el play-off de ascenso, llega a la capital del Duero con el claro objetivo de conseguir una victoria en el partido de ida y encarrilar la eliminatoria. El entrenador del conjunto riojano, Aitor Calle, lo tiene claro: "El Zamora es un rival complicado, pero llegamos con muchísima ilusión y pelearemos para conseguir una victoria".

El técnico vasco, que llegó esta temporada a la localidad de Haro tras haber estado al frente de equipos como el Deusto o el Portugalete, considera que la sede del partido de ida (en este caso el Ruta de la Plata) "no es relevante" y que el equipo tiene que jugar como si se tratase de una final sin pensar "en el que la vuelta es en nuestro campo". No obstante, Calle no aparta la cautela de su discurso y señala que "jugar una fase final siempre es difícil independientemente del contrario al que te enfrentes, más en este caso que nos visitamos a un equipo que lleva 18 jornadas consecutivas sin perder".

El entrenador vasco no ha querido desvelar sus cartas, como por otro lado es normal, y preguntado por las claves en las que ha incidido durante esta última semana ha respondido que "todavía estamos recopilando información y finalizando el análisis del rival".

Asimismo, Aitor Calle no las tiene todas consigo sobre la posible ausencia de Sergio García, que sufre una luxación acromioclavicular en su hombro izquierdo: "Yo creo que va a llegar para el partido, pero en el caso de que finalmente no pueda participar tampoco creo que el Zamora se resienta demasiado, si algo tiene este equipo es fondo de armario e independientemente de quién salga seguro que hara un gran partido".

El director técnico del Haro Deportivo también habló sobre la diferencia presupuestaria, y todo lo que ello acarrea, entre el club riojano y el zamorano: "Extradeportivamente estamos muy por debajo de nuestros rivales, por lo que tendremos todavía más ilusión por superarlos y conseguir el ascenso. En el caso del Zamora hablamos de un conjunto cuyos jugadores, todos, son profesionales; en nuestro caso tenemos un grupo en el que casi todos nuestros futbolistas tienen otro trabajo y muy pocos de ellos tienen experiencia en 2ª B".

Calle sostiene que esta diferencia presupuestaria es la que ha impedido al Haro subir de categoría a pesar de encadenar "13 play-off de ascenso de forma consecutiva". "Esperamos que en esta ocasión tengamos suerte y lo consigamos", concluye el técnico.