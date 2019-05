La polémica del Ruta se enquista

La polémica sobre la utilización de los terrenos municipales del Estadio Ruta de la Plata ha irrumpido con fuerza en plena recta final de la campaña electoral. La amenaza de los gestores del Zamora CF de abandonar las instalaciones si se mantiene la propuesta de IU de aprovechar "para otros fines los 2.000 metros cuadrados" del complejo deportivo no ha quedado sin respuesta por parte del candidato a la alcaldía y actual primer edil de la ciudad Francisco Guarido.

En declaraciones a los medios, el alcalde arremetió contra el club rojiblanco afirmando que los responsables de la entidad "no se han informado bien de la propuesta de Izquierda Unida, que no perjudica en nada al Zamora CF y que beneficia a todos en general". E inmediatamente ha detallado la medida que propone su formación política: "La propuesta consiste en habilitar espacios que están vacíos, areneros que no sirven actualmente para nada, estableciendo 3 o 4 compartimentos con servicios básicos (agua, electricidad) para que las agrupaciones teatrales y juveniles de la ciudad puedan tener un lugar donde desarrollar su actividad".

La respuesta del candidato de IU a la reelección intenta salir al paso de la amenaza del Grupo Vivir –accionista mayoritario de la entidad deportiva– de abandonar el Ruta de la Plata e "invertir en otra ciudad" (se ha dejado entrever que Villaralbo podría ser un destino plausible). En clara referencia a estas declaraciones, Guarido detalló que "la propiedad del inmueble es del Ayuntamiento" e interpeló a la afición rojiblanca y a los socios del club "para que entiendan que se trata de una propuesta de bajo coste económico, alta rentabilidad social y que, por supuesto, no se realizaría en los días que hubiera fútbol".

Preguntado por el decreto de cesión del año 2002, en el que el Ayuntamiento cedió la utilización de las instalaciones del Ruta de la Plata a coste cero al Zamora CF, Guarido se expresó claramente a favor de su renovación: "Ya ha llovido mucho desde ese convenio y, ahora, tratándose de una sociedad anónima es necesario renovar la concesión". A pesar de estas palabras, el candidato a la alcaldía por IU ha querido dejar claro que la intención de la formación de izquierdas "es mantener la cesión a coste cero, pero sin renunciar a la propuesta de rentabilidad cien por cien del espacio de propiedad municipal".

Por último, el actual primer edil también recordó que los últimos años de Gobierno de IU "el Ayuntamiento ha beneficiado a las instalaciones de manera básica, inyectando dinero y haciendo obras de mantenimiento".

Tal vez, el auténtico "quid" de la cuestión estribe en que la propuesta del Ayuntamiento de acondicionar los espacios vacíos para las formaciones artísticas de la ciudad choque con la propuesta que Víctor Adama, presidente del club, dio a conocer en la asamblea del pasado mes de abril. En dicha reunión, el directivo rojiblanco especificó a los socios que la entidad tenía planteado proyectos como un museo, una guardería o mejora de la zona de la escuela. Sin embargo, esta medida no ha sido propuesta formalmente al Ayuntamiento por parte del Zamora CF y, por tanto, no hay argumentos que confirmen que ambos proyectos no puedan desarrollarse a la par.



Apoyo institucional

Tanto Ayuntamiento como Diputación Provincial han colgado las camisetas del Zamora CF y el MMT Seguros en las fachadas de sus respectivos edificios para mostrar su apoyo a ambos clubes en la decisiva fase de ascenso que los conjuntos disputarán durante las siguientes semanas de mayo y junio.