Vino de Toro Caja Rural sube al podio en los Autonómicos

El Vino de Toro alcanzó cuatro victorias en el Campeonato Regional en Edad Escolar en pista sub 14 y sub 16 que se celebró en Salamanca. En categoría sub 14, victorias para Noé Bermejo en el lanzamiento de peso, con 10.70; Rubén Revuelta en los 80 metros vallas con 13.45 y el relevo 4x80 en el que tomaron parte Noé, Rubén, Beltrán Portillo y Aritz Saravia. Subcampeonas autonómicas fueron las chicas del relevo sub 14 Julia Díez , Mariola Calvo, Sara Aguado y Paula Domínguez En el 1.000 lisos sub 16, Javier Montero, se llevaba el triunfo con 2:45.45. En el salto de longitud, Elena de Castro Bermejo fue quinta con un mejor salto de 5 metros.

En el Campeonato Autonómico sub 18 sumó cinco medallas el club toresano. Juan Daniel Manzano en los 400 metros vallas que se proclamó subcampeón de Castilla y León con marca personal incluida: 58.94. Álvaro Ibáñez, en lanzamiento de peso, terminó tercero con 11.20. Guzmán Zarzuelo, también terminó segundo en el lanzamiento de jabalina con 47.32. En los 3.000 isos, nuevo subcampeonato para Adrián España, que paró el crono en 9:42.98.