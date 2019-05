Un rival ganador y goleador como el que más

Momento en el que el ex futbolista internacional Luque extrae la bola del Haro Deportivo.

Momento en el que el ex futbolista internacional Luque extrae la bola del Haro Deportivo. RFEF

El Haro Deportivo, rival del Zamora CF en el play off de ascenso a Segunda B, ha sumado un total de 31 victorias a lo largo de la temporada en el grupo 16 de Tercera, un tope que tan sólo ha podido igualar el Peña Deportiva balear. El Zamora CF ha ganado 27 partidos y el Jaén, campeón del grupo 9, finaliza la liga con 32 triunfos pero el grupo andaluz en el que milita cuenta con 22 equipos. Es este un dato que habla del poder del equipo riojano que se enfrentará al Zamora CF en la eliminatoria a doble partido del que saldrá el equipo que asciende a Segunda B, como también es significativo que haya marcado en la liga 96 goles, dos más que el Zamora, y tres menos que el Jaén.

El Haro Deportivo ya se enfrentó al Zamora CF en la única temporada en que ha militado en Segunda División B, la 2004-05, gracias al ascenso conseguido en los despachos ya que, de los 15 play off de ascenso que han jugado los riojanos, en ninguno han logrado ascender deportivamente. En aquella temporada en Segunda B, el Zamora jugó el play off y cayó derrotado ante el Castellón.

El rival del Zamora ha sido entrenado esta temporada por Aitor Calle, que llegó a Haro tras pasar por Deusto y Portugalete. Sus máximos goleadores son Joseba García, con 14 tantos; Mikel Bueno, con 12; Facundo Ballardo y Carmelo Sota, con 11. En las filas del equipo que viste camiseta a rallas blanquinegras, juega esta temporada el ex jugador del Zamora CF Roberto Levas.

Si el Zamora llega lanzado a l play off con sus siete victorias consecutivas, el Haro Deportivo también parece meter presión a sus rivales con el 7-0 que le endosó al Arnedo, un equipo de mitad de tabla en el grupo riojano. Ocho serían los triunfos seguidos del conjunto blanquinegro si no se hubiera intercalado en medio la SD Logroñés que ha sido el gran enemigo del Haro en esta temporada aunque finalmente, la distancia entre ambos ha sido de seis puntos. Mucho más descolgados se clasificaron para el play off Naxara y UD Logroñés B.

Un dato importante a tener en cuenta es el buen terreno de juego de que dispone el Haro en su estadio de El Mazo, con capacidad para más de 4.000 espectadores.

Y continuando en el plano de las estadísticas, el campeón riojano ha sido el mejor jugando lejos de casa, aunque en su terreno parece acusar algo más la presión y se vio superado por la SD Logroñésque ganó un partido más en su cancha. Ha sido un equipo muy regular que casi ha calcado su rendimiento en la primera y en la segunda vuelta con 50 y 47 puntos en cada mitad de la Liga. En el plano defensivo, no ha llegado a una media de 0,5 goles encajados por partido, una cifra inferior a la del Zamora CF (17 por 22).

Tan sólo tres equipos riojanos han logrado el ascenso desde que se creó el actual sistema en 1990.