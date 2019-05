Trámite hacia el título

Última jornada de liga en el Grupo VIII de Tercera División y el Zamora CF se juega nada menos que ser campeón en el partido que hoy le enfrentará al modesto Sporting Uxama. Es la realidad pero también lo es que la contienda en sí se plantea como un mero trámite para los rojiblancos en su camino hacia un título que tienen prácticamente garantizado antes de saltar al césped en Burgo de Osma.

Únicamente una hecatombre futbolística de proporciones nunca vistas hasta ahora apartaría a los hombres de David Movilla de proclamarse campeón esta tarde. No en vano, el Zamora CF ocupa ahora mismo el liderato de la tabla con tres puntos de ventaja sobre la Gimnástica Segoviana, quien acecha en la sombra con el golaverage particular empatado y nada menos que con 17 dianas menos en el general. Así pues, para no ver a los rojiblancos celebrar el título en feudo del Sporting Uxama la combinación de resultados debería ser una derrota zamorana y una victoria segoviana con una diferencia de 18 tantos en favor del segundo clasificado. Una carambola jamás vista en una categoría en la que la mayor goleada registrada es un 13-1.

Con estos datos en la mano, el Zamora CF visita hoy Burgo de Osma envuelto en la tranquilidad que aportan las ínfimas probabilidades que juegan en su contra. Una calma que, sin embargo, no debe ser antesala de un exceso de confianza para un líder dispuesto a cerrar la liga regular con una victoria. Un triunfo que, según afirmó en días previos David Movilla, no será fácil de lograr.

El técnico nunca subestima a sus rivales y el Sporting Uxama no iba a ser una excepción. El entrenador vasco piensa únicamente en ganar y sabe que los sorianos tratarán de hacer alarde de su orgullo ante su afición en sus últimos noventa minutos en el Grupo VIII de Tercera División. Una categoría que querrá abandonar consiguiendo ese título moral que supone derrotar al equipo más poderoso de la liga.

Sabiendo de su intención por ganar pero también su intención por contar con el equipo en su mejor estado para la búsqueda por el ascenso, el once que conformará hoy Movilla es un misterio. Seguramente no apueste por su equipo de gala ante el Sporting Uxama y apueste por dar entrada a varios de los jugadores con menos minutos esta temporada. Está por ver en qué posiciones realiza dichos cambios y qué jugadores más habituales seguirán siendo de la partida.