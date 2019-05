Eva Barrios arrasa en el K-1 500

No podía ser de otra manera, Eva Barrios, quizás la mejor piragüista zamorana del momento, se proclamó campeona en la prueba de K-1 500 metros que se ha celebrado esta tarde en Verducido (Pontevedra) dentro de la 2ª Copa de España de Sprint Olímpico. La palista del Durius Tecozam-Viajes Sanabria se ha hecho de rogar durante la jornada de hoy, donde comenzó con un pequeño pinchazo en la prueba de 200 metros, en la que finalizó en cuarta posición, justo por detrás de la también zamorana Mirella Vázquez (Fresno de la Ribera Reny-Picot). Sin embargo, la actual campeona de España en la categoría K-1 5.000 metros volvió a demostrar su poderío y venció con solvencia, sobrepasó la línea de meta con casi tres segundos de ventaja frente a la segunda clasificada. Barrios es una especialista en distancias largas, hace un mes demostró en Sevilla que en la distancia de 5.000 metros ahora mismo no tiene rival dentro del circuito nacional; sin embargo, la palista zamorana no se amilana en distancias cortas como ha demostrado con su medalla de oro en la prueba de los 500 metros.