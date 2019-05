El ascenso, misión "casi" imposible

El Villaralbo ha perdido el derbi en casa del Benavente por 2-1. Con este resultado el equipo de Mario Prieto se mantiene en quinta posición y ya casi es imposible que pueda acceder a las segunda posición que podría darle el ascenso a Tercera División. No obstante, el Villaralbo ya no depende de sí mismo ni para ser segundo ni para ascender a Tercera. Para la primera de las cuestiones necesita que los tres equipos que están por encima de él en la división de Regional de Aficionados no saquen más puntos que los azulones en la última jornada; y aunque consiguiera esa utópica segunda plaza, no sería el mejor segundo de los dos grupos de Regional de Aficionados, por lo que su pase a la siguiente categoría dependería de los arrastres que se produjeras a Segunda División B (es decir, que varios conjuntos castellanoleoneses ascendieran desde Tercera División).

El Villaralbo, que parecía haber levantado cabeza tras vencer al UVa en casa por 6-0, vuelve a sumar una nueva derrota y revive su crisis particular, una racha negativa en la que los azulones solo han sido capaz de sumar 6 de los últimos 27 puntos.

Por su parte, el Benavente con esta victoria en el Luciano Rubio consigue proclamarse el mejor conjunto local de toda la categoría y pone rumbo al octavo puesto.