Movilla: "El Uxama se juega lo más importante, el honor"

El Zamora CF está a tan solo un partido de cerrar una liga de Tercera División para el recuerdo. El próximo domingo, a las 18.00 horas, el conjunto rojiblanco acudirá como campeón virtual (la Segoviana debería ganar su encuentro ante el Cristo Atlético por una cifra mareante de goles y que el Zamora no puntuara) al estadio Burgo de Osma para enfrentarse ante un Uxama ya descendido y actual colista del Grupo VIII. A pesar de todas estas circunstancias, que invitan a esperar una goleada por parte del equipo de David Movilla, la consigna en el vestuario rojiblanco está clara: "Vamos a Soria a cerrar el campeonato y con el máximo respeto hacía el Uxama".

Jugadores y cuerpo técnico, todos a una, no quieren saber de nada (o al menos así se expresan) que tenga que ver con celebraciones prematuras, búsqueda de récords o goleadas imposibles. De hecho, el entrenador vasco deja entrever que no habrá muchas rotaciones a pesar de que los play-off de ascenso están a la vuelta de la esquina: "Sacaremos el mejor once para ganar el partido".

En esta misma línea, Movilla asevera que todo el plantel rojiblanco le da "máxima importancia al partido". El técnico local, cauto como toda la temporada, sostiene que la formación que dirige no se puede confiar y que el Uxama cuenta con armas importantes, como el contrataque: "Es un equipo que se mueve muy bien en la anarquía (bien entendida) y que tiene jugadores con los que nos puede crear peligro". Asimismo, David Movilla señaló que el conjunto soriano, amén de los tres puntos, se juega el honor ante su afición en el último partido de liga ante el primer clasificado. "El Uxama se juega algo que está por encima de los puntos o cualquier trofeo, se juega el honor, que es lo más importante en un equipo de fútbol", abundó el entrenador rojiblanco.

Preguntado por los récords que se pueden batir esta última semana –puntos (ya conseguido), goles (a cuatro de lograrlo), partidos ganados y menor número de partidos perdidos en una temporada regular– el entrenador del Zamora CF volvió a reiterar que "no es una prioridad para el equipo" y que "los récords deben de ser una consecuencia del trabajo bien hecho, no un fin"; en este sentido indicó también que "un equipo no puede enfrentar un partido pensando en obtener marcas personales, puesto que sería una enorme falta de respeto para el conjunto rival". El "reto" que sí que quieren conseguir en la casa rojiblanca es el de ganar los siete últimos partidos de liga, una gesta que solo han conseguido tres de los últimos 300 equipos de Tercera División y que David Movilla ha señalado como crucial durante las últimas semanas.

Por último, aunque la consigna de toda la formación deportiva es la ya manida partido a partido, el entrenador vasco dejó entrever que el equipo técnico ya se encuentra trabajando de cara a los posibles rivales del play-off de ascenso: "No pensamos en la promoción de ascenso, pensamos en el Uxama, pero otra cosa es que el cuerpo técnico haya adelantado trabajo". De hecho, el propio Movilla indicó que él personalmente ha acudido desde diciembre a encuentros disputados por algunos de los rivales con los que el Zamora se jugará el ascenso a 2ªB.