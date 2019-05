Un partido para batir récords

La brillante temporada que ha llevado al Zamora CF al primer puesto del Grupo VIII, puede deparar la caída de un total de cuatro récords en las estadísticas de la escuadra rojiblanca. A falta del partido del próximo domingo ante el Sporting Uxama, el Zamora puede conseguir el mayor número de victorias en una temporada; el de goles marcados; el de puntuación total, y el de menor número de derrotas, unos datos que hablan de la eficacia del equipo que dirige David Movilla, en una temporada que, además, no ha sido nada sencilla por la enorme presión que han ejercido los directos rivales por los puestos de play off hasta el último día.

El primero de los récords que podría caer es el del número de partidos ganados en una liga regular de 38 jornadas y que está en 26 desde la temporada 1974-75 en Regional Preferente y que se repitió también en 1992-93 con el equipo de Luis Alfredo Puente que cayó eliminado por el Real Madrid C en el play off. El Zamora, con Movilla sumó de nuevo 26 victorias el domingo contra la Cebrereña y tendrá la oportunidad de hacerse con un nuevo tope si gana en Burgo de Osma el próximo domingo para sumar 27. También puede caer el récord de goles marcados en una temporada, aunque en este caso no será tan sencillo. El Zamora necesita marcarle tres tantos al Sporting Uxama para igualar los 93 que firmó aquel equipo de la temporada 92-93 liderado en ataque por el asturiano Toño Ruiz.

El primero de los récords que ya se han alcanzado es el de puntuación total en los 38 partidos de liga con los 87 que alcanzó el Zamora el pasado domingo con su 2-0 a la Cebrereña. La anterior marca estaba en 86 puntos en 92-93, sacando un promedio ya que entonces la victoria valía 2 puntos, y en 85 desde la campaña 1974-75. Una victoria el próximo domingo dejaría la marca en 90 puntos.

Y el otro récord ya superado es el de menos derrotas encajadas que estaba en cuatro desde 92-93 con Víctor Ferreras en la portería del equipo de Luis Alfredo Puente. El actual Zamora tan sólo ha perdido dos partidos y parece difícil que pueda ceder otro más en casa del farolillo rojo ya descendido.

Así pues, aunque el último partido de Liga del Zamora pueda parecer intrascendente dada la remotísima posibilidad de la Segoviana de terminar primero, la consecución de estos retos debe de servir al equipo para mantener el altísimo nivel de juego que viene mostrando durante una temporada en la que su marcha ha sido muy sólida y sin altibajos.