Misión cumplida

Aunque por respeto a los rivales el Zamora CF todavía no debe celebrar el título de campeón de Liga, este primer gran objetivo de la temporada quedó ayer zanjado con la victoria ante la Cebrereña (2-0) pero sobre todo, gracias al "regalo" de la Arandina que no había dado tregua en toda la temporada y fue a perder ante el Bupolsa (1-0) en el momento más inoportuno cediendo, no sólo el primer puesto que tenía a dos puntos, sino también el segundo que pasa ahora a manos de la Segoviana que ganó ayer y mantiene una mínima opción de terminar primero aunque nadie podría creerse que el Zamora pueda perder contra el ya descendido Sporting Uxama en la próxima jornada y al tiempo que la Segoviana se imponga en Palencia al Cristo Atlético por dieciseis goles de ventaja. Parece pues claro que, aunque Movilla haya prohibido celebrar nada a su equipo antes de tiempo, el Zamora está ya dentro del bombo de los 18 campeones de grupo que se jugarán nueve ascensos en una eliminatoria entre ellos. Los rojiblancos tenían que responder en esta trascendental jornada y respondieron con creces, marcando pronto, y manteniendo en todo momento a su rival muy lejos de la portería, sin opciones de arruinarle el primer gran objetivo de la temporada.

No pudieron ponerse mejor las cosas para el equipo rojiblanco cuando, en el minuto 3, Dani Hernández lanzaba un centro que no alcanzó la defensa abulense, y Murci recibía desmarcado para firmar, casi a placer desde el punto de penalti, el primer gol zamorano. El líder del Grupo VIII imponía su ley frente a un rival que ajustá su defensa para no cometer más errores, pero sin capacidad para inquietarle. Así el segundo gol local pudo llegar en el minuto 11 en un centro muy largo de David López que no fue capaz de transformar Dani Hernández, de cabeza en el segundo palo. Coque buscaba la jugada personal por la izquierda pero se le acabó el campo, y Dani centraba de nuevo para que Murci peinase el balón que salió fuera por muy poco. Cerca de la media hora de juego, Dani robaba el balón en su campo y, tras una larga cabalgada que ningún defensa fue capaz de detener, no pudo resolver el "mano a mano" con el portero que terminó por arrebatarle el balón. Garban y David López tampoco fueron capaces de acertar en un "tuya mía" mientras los aficionados del fondo sur celebraban el final del Bupolsa-Arandina con derrota para los burgaleses, lo que suponía el título de campeón de Liga para el Zamora si alcanzaban finalmente la victoria.

Pero la Cebrereña no daba muestras de flaqueza y se mostraba sólido atrás y con ganas de sorprender a los de David Movilla.

El Zamora había perdido el dominio territorial, y lo intentaba desde lejos con un disparo de Carlos Ramos que rechazó Alberto Garrosa y otro de Juanan que no encontró puerta. Pero los locales sacaban a relucir su calidad a la mínima oportunidad y Dani ejecutaba otro centro que a punto estuvo de rematar Murci en el minuto 42.

El Zamora mantuvo su clara superioridad tras el descanso, pero seguía sin encontrar el acierto ni siquiera en un lanzamiento de falta de Carlos Ramos que se estrelló en el larguero y el rechace lo envió Juanan a las nubes con toda la portería para él.

David Movilla quería cerrar el partido y para ello dio entrada en el campo a Sergio García en sustitución de Murci, y también permitía regresar al equipo a Fer para dar descanso a Pipi. Y tan sólo tardó cinco minutos el delantero zamorano en firmar el segundo gol, golpeando de primeras un buen centro de Dani Hernández cuando se alcanzaba el minuto 60.

El partido quedaba cerrado y a partir de ese momento, los goles que marcase el Zamora servirían para incrementar los que tendría que remontar la Segoviana en la última jornada siempre que los de Movilla pierdan en Burgo de Osma. Por su parte, el entrenador de la Cebrereña también decidió mover su banquillo , pero la superioridad del Zamora siguió siendo manifiesta y David López no era capaz de culminar una gran jugada de toda la delantera.