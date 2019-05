El Zamora se proclama campeón virtual de Liga (2-0)

El Zamora CF alcanzó virtualmente su primer gran reto de la temporada al proclamarse este domingo campeón de Liga tras ganar a la Cebrereña por . El equipo rojiblanco no tuvo problemas para conseguir este importante triunfo que tiene un enorme valor ya que la Arandina ya no podrá arrebatarle el primer puesto pues cayó derrotada en su visita al Bupolsa (1-0) en Burgos. La victoria de la Gimnástica Segoviana le servirá para seguir optando al liderato del Grupo VIII pero se trata de una posibilidad remotísima pues, como mucho, ya sólo podría igualar a puntos al Zamora en la última jornada. Ambos equipos están igualados en el golaverage particular pero el general beneficia a los rojiblancos en unos quince goles con los que partirían en la última jornada.

De esta forma, el equipo de David Movilla entrará en el sorteo del play off junto a los 17 campeones restantes para enfrentarse a doble partido a uno de ellos y ascender si consigue eliminarle.

El Zamora tenía que ganar y cumplió con creces su deber frente a una Cebrereña que no se mostró ayer en Zamora más débil que otros equipos mejor situados en la clasificación. Las cosas se pusieron muy a favor de los de Movilla con el primer gol que llegó en solo tres minutos, obra de Murci aprovechando un fallo en el despeje de su marcador. Los zamoranos dispusieron de clara ocasiones para incrementar su cuenta goleadora a lo largo de la primera parte, pero el segundo gol no llegó hasta que el entrenador dio entrada a Sergio García al comienzo de la segunda parte. El delantero zamorano recibió un balón de oro de Dani y no perdonó para poner el 2-0 que dejó sentenciado un encuentro en el que los abulenses no crearon ni una sola ocasión clara de gol.