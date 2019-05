Un heróico final para la mejor temporada de la historia

El Aquimisa Queso Zamorano luchó hasta la extenuación para conseguir el premio a su gran temporada en forma de play off de ascenso, pero no pudo con un rival que fue claramente superior anque también ayudado por un partido poco acertado de los de Saulo Hernández. El encuentro estuvo vivo hasta los dos últimos instantes en los que Almansa no perdonó y tampoco aparecieron los lanzadores zamoranos. Meikel dispuso de un triple para ganar el partido con el tiempo concluído, pero el balón no quiso entrar.

Estaba previsto que el encentro resultaría muy igualado, y así fue durante una primera parte en la que ambos equipos explotaron al máximo sus recursos; ambos se centraron en los primeros minutos en el lanzamieto exterior, y el balance resultó muy equilibrado. El equipo manchego llevaba la iniciativa en el marcador casi siempre, pero los empates se fuero sucediendo hasta el 18-18 que firmaba Ibitayo sobre la bocina. Almansa intentaba contener el juego interior zamorano con una defensa en zona que repetiría machaconamente durante todo el encuentro, mientras el CB Zamora buscaba mucho a Christopher Iza ante la falta de acierdo de sus lanzadores exteriores. La contienda se fue desequilibrando y ambos equipos se alternaban en parciales de 7/0 para el Aquimisa y luego de 0/8 para Almansa, pero los manchegos mostraban mayor variedad en sus recursos ofensivos y lograban llegar al descanso por delante, aunque con una mínima ventaja de 37-38.

La segunda parte comenzó con un gran recital de lanzamiento por parte del Almansa que, después de tres triples seguidos, se escapaba a siete puntos en el marcador. Los de Saulo Hernández no encontraban el acierto y tenían que recurrir a penetrar en una zona manchega con un gran poderío físico que le ponía muchos problemas para acertar con la canasta.

Y la reacción volvió a llegar, esta vez a base de lucha y casta. Libroia recomponía la situación con dos canastas que ponían el 52-53. Almansa ya veía mucho más pequeño el aro y el Aquimisa parecía volar llevado en volandas por su afición que ayer casi llenó el Angel Nieto. Pero a Almansa no se le había olvidado el tiro desde el perímetro, y volvió a escaparse ante un rival que no encontraba la forma de frenarle en defensa. Aún así, los zamoranos llegaron vivos al último cuarto con 58-64.

Tenía que llegar el acierto zamorano y llegó de la mano de Adam Somodji que encadenó dos jugadas de tres puntos para igualar a 64. Almansa pidió un tiempo muerto, agotó una posesión y NNamdy no perdonó para poner por delante de nuevo al Aquimisa.

Pero el rival de ayer era demasiado para el CB Zamora, y retomó sin excesivos problemas la iniciativa. Al Aquimisa le faltaba hasta entonces Sango, que no era el de siempre, Sango no apareció y Almansa nos apartó definitivamente del play off.