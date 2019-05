FSZ Recoletas se aferra a la salvación

El FS Zamora rescató un punto en un partido que tenía ganado a falta de dos minutos para el final, pero todo su esfuerzo anterior se vino abajo en una jugada con "portero jugador" del Esteo. El empate le sirve para poco al Recoletas pero, al menos, le permite seguir vivo en su lucha por la permanencia.

Comenzó el partido con dominio del FS Zamora que optó por tener la posesión del balón, frente a un rival no demasiado centrado en defensa. El portero gallego Javichu recibió un fuerte golpe con el balón en la cara en la primera aproximación del Esteo, y su sustituto, Cal, tuvo que emplearse a fondo en varias acciones del equipo zamorano. Nacho culminaba una buena jugada del Recoletas pero su disparo salió alto; Alvarito ponía a prueba a Cal y la ocasión más clara la fabricaba Josico por la izquierda pero su balón al segundo palo no era capaz de aprovecharlo Nacor que no encontró puerta solo y desde muy cerca.

Pero poco a poco, el Esteo fue adquiriendo confianza y tanto Dani como Cokito obligaban a Javi Santos a realizar una buena parada. Brunito también aprovvechaba un mal pase pero Javi Santos seguía infranqueable bajo los palos. Pero en la ocasión más complicada, llegaría el primer gol gallego, obra de Brunito, aprovechando varios rechaces de la defensa zamorana.

Afortunadamente, la reacción fue casi instantánea y llegó en una escapada de Nacor que culminó con un disparo colocado sobre la salida de Javichu para poner el empate de nuevo en el marcador.

El FS Zamora se aferró a la salvación con el gol que conseguía Nacho nada más reanudarse el partido tras el descanso. El Esteo no se resignó y se fue arriba creando varias acciones de peligro que obligaron a los zamoranos a replegarse. Los nervios en las filas zamoranas cada vez iban a más aunque su rival demostraba que no se jugaba gran cosa ayer en el Angel Nieto.

Y las ocasiones volvieron a ser del Recoletas, con los más jóvenes, Nacho y Nacor, asumiendo toda la responsabilidad. El resto lo ponía la veteranía de Javi Santos.

Pero todo se vino abajo cuando los coruñeses optaron por el "portero jugador". avisaron en un primer ataque hasta el palo por la izquierda, y firmaban el gol del empate al repetir la misma acción que remataba esta vez Ayalita.