El Aquimisa, a 40 minutos de la fase de ascenso

En esta temporada, el CB Zamora está superando todos los topes deportivos de su larga historia como club, y esta tarde afrontará un nuevo "partido del siglo" en el que se juega disputar la eliminatoria de ascenso a LEB Oro. El rival será un Almansa que se presenta como un rival muy complicado ya que solo ha perdido un partido en los diez que ha disputado hasta el momento en esta segunda fase de la Liga, pero la motivación de los zamoranos es máxima y este equipo que dirige Saulo Hernández ha demostrado esta temporada que es capaz de afrontar cualquier reto que se proponga.

Es un momento para que la entendida afición zamorana al baloncesto esté con su equipo y llene el Angel Nieto.

Cuarenta minutos y una victoria separan al Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano de añadir otro hito a su brillante historia como uno de los clubes más antiguos de Castilla y León.

"No es un partido más" ha señalado el propio club. "Incluso dentro de una liga tan igualada como la LEB Plata, en la que no hay victorias o derrotas intrascendentes, el CB Zamora tiene el partido de este sábado (20:00) marcado en rojo en el calendario. El destino, la suerte y sobre todo, el colchón de victorias acumuladas durante la primera fase de competición han permitido que, incluso tras sumar tres derrotas seguidas el Aquimisa Labotaroios Queso Zamorano (5º) aún ocupe el último puesto de entrada al play off de ascenso", resaltó ayer el club en una nota de prensa.

A falta de una jornada para terminar la segunda fase (y con ello la temporada regular) el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano es el único equipo que depende de si mismo para confirmar su plaza. Con HLA Alicante que ha logrado ya el ascenso directo y CB Villarobledo, Real Murcia Baloncesto y CB Almansa ya clasificados, sólo la ultima plaza está en juego. Y será precisamente el partido entre CB Almansa (4º) y Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano (5º) el encuentro que acapare todas las miradas en esta ultima jornada de liga.

"Un duelo que llega con condicionantes tras lo vivido en el partido de ida en el que los zamoranos no pudieron sobreponerse al juego duro de los de Albacete, generando un malestar y un sentimiento de frustración y revancha en el club zamorano".

Ahora el Ángel Nieto tiene la oportunidad de acoger uno de esos partidos que todo entrenador, jugador y aficionad@ quiere vivir. Un encuentro de alta tensión en la que se espera que el Ángel Nieto responda y acompañe para vencer a un CB Almansa en racha (cuatro victorias seguidas) y que sólo ha perdido un encuentro en la segunda fase.

Lejos de tratarse de un encuentro más, Almansa también se juega mucho en esta última jornada ya que, si logra vencer en la pista zamorana, asegura disponer del factor cancha en el play off de ida-vuelta contra Real Murcia Baloncesto, una serie que está asegurada y en la que sólo falta por certificar el orden en la tabla pudiendo intercambiarse las posiciones entre ellos si Almansa pierde y Real Murcia Baloncesto suma una victoria. El CB Zamora buscará llenar el Ángel Nieto animando a aficionados y aficionadas a acudir al pabellón. Para ello ha lanzado promociones en las que la entrada adulto baja hasta los 5 euros, e incluso hasta los 4? si se acude con camiseta azul, bufandas o prendas visibles que ayuden a dar color desde la grada. Tambien por primera vez en la temporada los menores de 18 años disfrutarán de acceso libre (habitualmente la entrada es de 1 euro).

El Almanza terminó en el cuarto puesto la primera fase de la Liga con un balance de 13 victorias y nueve derrotas. El equipo que dirige Rubén Perelló dispone de una plantilla sin grandes nombres pero con un gran equilibrio y poderío físico en el que destaca Graham Bell, un viejo conocido de la afición zamorana tras su paso por el Narón de EBA y el Valladolid, en LEB Plata.