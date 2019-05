Saulo: "Tenemos que hacer el mejor partido del año"

El entrenador del Aquimisa Queso Zamorano ha hecho un llamamiento a la afición para el partido del próximo sábado contra Almansa en el que se juegan el pase al play off: "Tenemos que hacer el mejor partido del año para ganar". Saulo Hernández cree que el Aquimisa "puede ganar a cualquiera" en relación con la obligación que el equipo tiene para conseguir el pase al play off de ascenso: "En esta segunda fase, por encima de que los equipos del Este han demostrado que tienen más nivel, hay tres que han estado por encima de los demás: Alicante, que ya ha ascendido, Villarrobledo y Almansa. Almansa en esta segunda fase solo ha perdido un partido de once. Pensar que Almansa por no tener los nombres que tienen Alicante o Navarra, es un equipo más accesible, es un error. Me parece muy buen equipo, muy bien dirigido por Rubán Perelló, que cuenta con una gran afición, y han conseguido llegar a la tercera posición después de empezar últimos. Han ido creciendo y creyéndose que podían estar con los mejores y ahora es un rival que tiene todas las posibilidades de subir a LEB Oro".

Almansa no es un equipo que le venga especialmente bien al Aquimisa "porque intentan hacer un juego como el nuestro, en cuanto a ser agresivos, rápidos o muy físicos, más que nosotros. Y es un equipo de rachas, en tres o cuatro minutos son capaces de romper el partido. A nosotros a lo mejor nos van rivales más calmados aunque allí jugamos un buen partido y solo nos faltó la continuidad en el juego. Somos conscientes de que hay que hacer el mejor partido del año para ganar a Almansa". A modo de balance de la segunda parte de la teporada Hernández Bris explicó que "si en la primera parte de la temporada nos hubiéramos encontrado con rivales tan físicos, con tantos contactos y dureza, pasado un tiempo, nos habríamos aclimatado y sabríamos cuál era el punto necesario. El problema es que desembarcamos de repente en esta segunda fase y cuando nos hemos querido dar cuenta, pues ya habían pasado los once partidos. Es una fase muy corta, apenas dos meses de competición, y estamos mejor de cómo comenzamos, pero todavía no nos hemos adaptado. El nivel que hemos dado en esta segunda fase todavía no haya sido el que dimos en la primera. Creo además que también se ha notado los cambios en la plantilla. Todos los jugadores nuevos aportan, pero es innegable que cuando haces varias incorporaciones, tiene que notarse hasta que cada uno encuentra su rol, y nosotros ahora estamos en ese proceso. Pero ya pensando en el sábado me da igual todo. Solo vale ganar".