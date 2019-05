Cuando fuimos los mejores

El Balonmano Zamora hizo ayer historia en el pabellón de La Albericia, donde derrotó por un contundente 27-37 a Go Fit Sinfín. Un triunfo que le bastó para mantener su segundo puesto en la clasificación y lograr la hazaña de ascender a Liga Asobal en su primera temporada en la División de Honor Plata. Hace algo más de una década, un grupo de amigos y amantes del balonmano refundaron el Balonmano Zamora. Un club que comenzó siendo el claro «farolillo rojo» de la última liga jugable en Castilla y León pero que nunca renunció a su sueño: formar parte del elenco de clubes más grandes de España.

No ocurrió enseguida pero con el paso de las temporadas el equipo zamorano no hizo más que mejorar. Fue dando pequeños pasos hasta que reunió bajo su camiseta a un gran grupo de jugadores y encontró en García Valiente a su líder natural. Con ello y el trabajo de una directiva volcada con el cada vez más ambicioso deseo de sus hombres, el nombre de Zamora fue ganando enteros a lo largo dela península. Se subió a Primera Nacional y, pocas campañas después, se destacaba en esta categoría. No tardó en llegar el penúltimo de los escalones posibles y con él, el deseo de un loco: subir a Liga Asobal.

El último de los ascensos no parecía posible en el debut del equipo en Plata, pero si algo tienen los «Guerreros de Viriato» es capacidad de trabajo y coraje. Dos valores que le permitieron adaptarse en un tiempo récord a la nueva competición y, partido a partido, gesta a gesta, situarse el sábado a un solo paso de lo que, en principio, parecía una locura.

El tiempo de espera, repleto de nervios y cargado de la ilusión que cada uno de los cerca de cien aficionados con una camiseta verde transmitía ayer en La Albericia, terminó con el pitido inicial. El comienzo de la batalla de dos conjuntos por la élite, de sesenta minutos en busca de la Asobal.

Así comenzaba Carlos Toyos la crónica de un ascenso inesperado durante gran parte de la temporada pero que permitió a los Guerreros de Viriato rozar la gloria en Santander y saber que iban a competir con los mejores clubes de España, entre ellos un FC Barcelona coleccionista de estrellas.

Estos "viejos rockeros" que acabaron conquistando la Asobal, podrán cantar, como hacía Loquillo, eso de "cuando fuimos los mejores", logrando iniciar la época dorada del balonmano zamora con dos ascensos a Asobal, tres play-offs de ascenso y luchar hasta la última jornada por no perder la máxima categoría.

Ahora, a las puertas de un nuevo play-off, todavía quedan algunos de esos jugadores que lograron el primer ascenso y que quieren volver a la máxima categoría.