David Movilla: "Estoy encantadísimo con Fer"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, aseguró este jueves que confía plenamente en su jugador Fer pese a que lleva varias jornadas sin contar con él después de mucho tiempo siendo titular casi indiscutible. Movilla explicó ante los medios de comunicación que "estoy encantadísimo con él, pero también con otros jugadores que no están teniendo minutos. A mi personalizar en un jugador, entendiendo que la prensa tiene que hacerse eco de esa sensibilidad que puede haber entre la afición, para hablar en exceso de uno, tengo que hablar en defecto de otros. Por qué tengo que dar explicaciones de por qué no juga Fer y no las doy sobre los otros siete que no juegan cada semana, y tres de ellos desde el banquillo. Se me hace tremendamente complicado, insistiendo en que siempre, siempre elijo el mejor once para intentar ganar, aunque me equivoco como el que más. Siempre busco lo mejor para el equipo aunque entienda que hay jugadores que tienen más sintonía, pero jugamos con características diferentes, estados de forma diferentes, rivales diferentes y siempre buscamos un contexto".

El entrenador rojiblanco continuó con su explicación recordando que "el otro día en La Bañeza, en ningún escenario del partido me encajaban las características de Fer para lo que el partido requería, como en otros partidos ha habido otros, son cuestiones tácticas. Estoy encantado con él y estoy seguro de que si tiene que volver a jugar, lo hará de maravilla porque está preparadísimo, como ha ocurrido con otros hombres que no jugaban, como David Alvarez, Murci que llegó a estar cuestionado? todos no me entran. Estoy encantado con él y me consta que él está encantado con este grupo humano porque la gran fuerza de este equipo es que todos se sientan partícipes, y la fuerza de este grupo es el grupo en si, y no es ningún jugador, eso es lo que nos está permitiendo estar donde estamos", añadió.

Movilla se preguntó además si "hay alguna alineación que pudiera hacer dando cabida a todos los jugadores que la masa social demanda y que nos garantice ganar. Porque tengo la impresión de que tenemos que salir con once jugadores y todas las semanas hay alguno con el que hay una especial sensibilidad. Ha habido debates con David Alvarez, con Murci, con Sergio, con Fer? Si hay alguna alineación con la que ganemos seguro, proponedla porque es posible que saqueos a quien saquemos, el equipo gane. Pero hoy a jueves si hay algún once con el que toda la afición quede satisfecha, que sea proporcional a los méritos de cada uno a las características que el equipo requiere para ganar al adversario, que sea proporcional al estado de forma de cada uno, y que asegure el rendimiento que está teniendo el equipo, estoy dispuesto a escucharla".

El entrenador del Zamora CF se mostró con ganas de ganar, de hacer un buen partido y de que la gente se vaya con una buena sensación antes del play off", al tiempo que recordó que a la Cebrereña, "lo que le hace un rival complicado es su situación en la tabla, su necesidad, y como ya ocurrió contra el Briviesca, nos esperamos un rival que pelee cada balón que vaya al límite, y otro partido muy complicado como hace diez días que terminamos pidiendo la hora. Seguro que llegaremos a los últimos minutos con un marcador apretado".

Movilla cree que sus contiuos cambios en las alineaciones son positivos para el equipo porque "no dependemos solo de unos jugadores concretos, cualquier baja, sanción o lesión, el equipo tiene alternativas para cubrirlas. Buscamos un equipo versátil en la faceta ofensiva, y sólido en la defensiva y para ello se necesitan jugadores de diferentes características".