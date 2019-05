Adrián Prieto: "Queremos cerrar la fase ante el Cisne"

El Balonmano Zamora se juega este sábado en Pontevedra, ante el Club Cisne, el primero de los dos "match ball" que tiene para asegurar su puesto en la fase de ascenso a la Liga Asobal. La formación dirigida por Leo Álvarez cuenta con tres puntos de ventaja sobre el Antequera y cuatro con respecto al Cisne, sus dos grandes rivales por conseguir el billete que da acceso al play-off toda vez que el Barcelona B –actualmente en quinta posición, una por delante del Balonmano Zamora– no puede promocionar al ser un filial de un club de primera categoría.

Este choque contra el cisne es fundamental para las aspiraciones de los "Guerreros de Viriato". En juego no están solo los dos puntos, sino también el average. Los de color pistacho necesitan que se cumplan algunas de estas tres alternativas para asegurar su presencia en la siguiente fase del campeonato: vencer, los dos puntos otorgan la clasificación matemáticamente e independientemente de lo que hagan el resto de competidores; empatar y que el Antequera no pase del empate; o perder por menos de cinco goles (el average está en +5 con respecto al Cisne) y que el Antequera caiga derrotado. Por otro lado, si cae derrotado por más de 5 dianas ante el Cisne y el Antequera vence en su choque contra Alarcos Ciudad Real, el MMT Seguros se lo deberá jugar todo en el último encuentro ante Puerto Sagunto en el Ángel Nieto, donde los pistacho no conocen la derrota.

Más allá de carambolas rocambolescas, la plantilla del Balonmano Zamora solo ven la victoria como un camino factible. El lateral Adrián Prieto afirmó en la rueda de prensa previa al partido que los jugadores "tenemos muchas ganas de que llegue el partido".

Preguntado por las dificultades que encuentra el conjunto local para puntuar fuera, el balonmanista explicó que esta situación "afecta a todos los equipos de una liga en la que los conjuntos se hacen muy fuertes en su casa". Sin embargo, el lateral también quiso recordar que el MMT ha sumado 8 puntos allende el Ángel Nieto, una cifra que el zamorano calificó de "muy positiva".

Una vez más, el jugador del MMT incidió en el discurso habitual del técnico local que se centra en afirmar que la victoria pasa por plantear un partido muy rápido, repleto de contrataques y donde el componente físico sea fundamental.

Por otro lado, el equipo infantil femenino del Balonmano Zamora ya conoce el grupo y sector en el que ha sido encuadrado de cara al Campeonato Estatal que se disputará desde el 23 al 26 de mayo. Las "Guerreras de Viriato", ubicadas en el sector A (Vigo) forman parte del Grupo II, donde también se encuentra el Oviedo Femenino. En el otro grupo que comparte sector podemos encontrar al Vallecas, Iribe Urduliz y al Carballal. Solo 8 equipos lograrán la plaza para la fase final de principios de junio.