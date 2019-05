El Zamora CF se pasa al horario de verano

El Zamora CF ha decidido adoptar ya el horario de verano para sus partidos por lo que el que jugará el próximo domingo contra la Cebrereña será a las 19.00 horas, según ha hecho público el club rojiblanco. Será un nuevo partido de gran emoción en el camino hacia el título de Liga en el que está centrado el equipo de David Movilla y en esta ocasión recibe a un Cebrereña que, pese a llevar tiempo en puestos de descenso, todavía no ha arrojado la toalla pues tiene posibilidades de salvarse a costa de La Granja y Bupolsa Burgos cuando restan todavía dos partidos para el final del Campeonato. El partido del domingo servirá para continuar con las Rutas por la Provincia que este año traerán al Ruta de la Plata a aficionados de la comarca del Pan, de las localidades de Algodre, Coreses, Molacillos, Benegiles y Monfarracinos.

El Zamora demostró el pasado domingo ante el siempre difícil rival que es La Bañeza que se encuentra en plena forma para afrontar el play off, firmando una brillante goleada como contestación a las victorias de sus directos rivales, Arandina y Segoviana, que alcanzaron en la pasada jornada el objetivo del play off y no se despiden tampoco de conseguir ese ansiado primer puesto. La Arandina ha animado a sus seguidores y ha fletado un autobús para que viajen a Burgos para acompañar al equipo en su partido contra el modesto Bupolsa; por su parte, la Gimnástica Segoviana recibirá al modesto Bembibre. En el seno de la Arandina, su entrenador Javier Alvarez de los Mozos continúa en el centro de la polémica ya que el club ha presentado alegaciones a las redacción del acta del último partido contra La Granja en el que el entrenador burgalés fue expulsado, en las que el árbitro realiza "unas observaciones que nose corresponden, según los testigos y las grabaciones audiovisuales realizadas, con lo que ocurrió realmente durante el choque", señaló ayer el Arandina en un comunicado vertido en su página web. El club ribereño presentará un recurso pues considera que "no hay motivos para la expulsión del técnico". También se niega en la nota de prensa que Alvarez de los Mozos diera instrucciones al equipo desde la grada después de ser expulsado ya que el entrenador no salió del vestuario durante la segunda mitad.