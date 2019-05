La portería de la selección regional es blanquinegra

Héctor Martín, portero alevín del River Zamora, ha sido convocado por la Selección de Fútbol Sala de Castilla y León. La noticia, que de por sí es positiva para el conjunto local en particular y para el deporte de la capital en general, se torna en curiosa cuando se atienden a los antecedentes de la relación que se está estableciendo entre los guardametas del club y el combinado regional. Y es que esta no es la primera vez que la formación castellanoleonesa requiere los servicios de un cancerbero del River, sino que en este año han sido llamado hasta un total de tres: Héctor Martín, Pablo García (juvenil) y Pablo Prieto (infantil) . Dirigentes, entrenadores y jugadores nos dan algunas de las claves de por qué este éxito en una posición en particular.



Ventura González

Preguntado por esta feliz coyuntura, el presidente del River Zamora, Ventura González, afirma lo siguiente: "El trabajo que realizamos con nuestros jugadores dentro del club comprende no solo su formación deportiva para el equipo con entrenamientos generales y con los planteamientos que partido a partido se van realizando, sino que trabajamos de forma específica en cada uno de los puestos que nuestros jugadores ocupan, habiéndonos centrado, de forma importante esta temporada, en el trabajo específico con los porteros, para lo que nuestros técnicos organizan ejercicios orientados a mejorar las condiciones del puesto".



Adrián Castronuño

En este mismo sentido, el entrenador del infantil regional –Adrián Castronuño– incide en que "la posición de portero es la más importante del fútbol sala, y por ello tratamos de que en todos los entrenamientos sean protagonistas, siempre tratando que trabajen también el juego con los pies".

Asimismo, el joven técnico detalla que el conjunto zamorano celebra todos los meses una sesión específica de porteros en la que participan desde el guardameta del benjamín hasta las cancerberas del senior femenino.



Pablo García

El portero del juvenil, uno de los jugadores más talentosos de la prolija cantera del River, explica que los guardametas siempre han sido muy bien acogidos por el club capitalino: "Aunque somos pocos hemos formado una pequeña familia dentro del club que espero que siga creciendo. Creo que tanto monitores como porteros vamos por buen camino".