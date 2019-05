Jortos: "Todavía estoy en pretemporada"

Jorge Martín Cordero, "Jortos", compareció ayer en rueda de prensa por primera vez desde que se reincorporara a la disciplina del MMT Seguros después de tomarse un respiro de más de seis meses para centrarse en su vida profesional fuera de las canchas.

Lo cierto es que oyendo a Jortos da la sensación de que nunca se fue del todo. De hecho, él mismo afirma que ha mantenido el contacto con muchos miembros de la plantilla y que ha acudido a todos los encuentros que se han disputado en el Ángel Nieto. El lateral ha vuelto a casa y se nota: "Me siento muy bien, era algo que necesitaba. No ha sido fácil estar fuera de este club tras tantos años formando parte del mismo y era algo que echaba de menos".

Inmediatamente tras decir estas palabras, el jugador actúa como el capitán que nunca dejó de ser y aborda el partido del domingo, en el que el Balonmano Zamora recibe en el Ángel Nieto (12.30 horas) al Agustinos Alicante. "Espero un partido perro. Nosotros nos jugamos entrar en la fase de ascenso, pero ellos se enfrentan al descenso. Todo esto puede desencadenar el nerviosismo y que el partido se vuelva un tanto loco. No obstante, pensamos que con el apoyo de nuestra afición, que ha estado ahí durante todo el curso, podremos sacar adelante el encuentro", analizó el jugador del MMT Seguros.

En cuanto a los fallos a corregir respecto al último encuentro–en el que los de Leo Hernández perdieron 27-20 en el pabellón del Torrelavega–, el lateral explica que el equipo tiene claro cuáles son sus puntos fuertes y que solo "se trata de afinar detalles que son los que están marcando el devenir de esta liga tan competida e igualada".

Preguntado sobre su estado físico y cómo ello puede redundar en su aportación al equipo, el capitán del MMT Seguros se pronunció de la siguiente manera: "Lo cierto es que me está costando entrar en la dinámica competitiva. Es como si estuviera en pretemporada, pero el problema es que los rivales no lo están. Los minutos en Torrelavega me han ayudado mucho para coger confianza, pero necesito seguir progresando en colocación, situaciones de contacto o realizar lanzamientos de calidad".

A pesar de ello, el jugador espera llegar al 100% a la fase de promoción si el equipo logra la clasificación.

También se pronunció Jortos sobre el calendario que le ha deparado al MMT Seguros para esta recta final de campeonato. Tres partidos complicadísimos en los que el conjunto zamorano deberá enfrentarse, además del Agustinos, al Cisne (inmediato perseguidor del club pistacho) en su casa y al Puerto Sagunto (actual segundo clasificado de la liga).

"Es un calendario muy duro, no quiero ni mirar el partido contra Cisne, solo pienso en el encuentro del domingo. Afortunadamente hay dos partidos en casa y confiamos en que podamos asegurar esos 4 puntos", indicó el lateral.