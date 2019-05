Asier de la Iglesia: "El mejor año de mi vida fue en Zamora"

"La primera vez que noté que se me dormían las manos no le di mucha importancia. Un día dejé de sentir los pies. No sabía si llevaba calcetines, si me quemaba o si estaba sobre el hielo". Asier de la Iglesia llegó a Zamora con 19 años. Este vasco con raíces toresanas jugó en el primer equipo del CB Zamora: "Fue el mejor año de mi vida", afirmó con rotundidad. Diez años después se enteró de que padecía esclerosis múltiple.

"Me dieron la mala noticia y lo primero que le pregunté a la neuróloga es que si podía seguir jugando al baloncesto". Vaya sí pudo. A pesar de las reticencias de algunos equipos por ficharle, se empeñó en demostrar su valía como profesional del baloncesto. Las negativas de algunos equipos no le impidieron llegar a la élite del baloncesto nacional. Debutó en ACB y copó titulares de todos los medios de comunicación. Hoy en día sigue compitiendo en EBA como uno de los aleros mejor valorados, mientras lucha contra una enfermedad que no tiene cura.



Plantarle cara a la esclerosis



"Tuve la suerte de que el médico de cabecera me envió al neurólogo. Muchas veces la esclerosis se confunde con síntomas psicológicos y no siempre es fácil de detectar en las consultas de cabecera".

Asier habla rápido y sin tapujos sobre la enfermedad. "Me he tirado tres meses viendo doble, he llegado a mearme encima, a no sentir la piel..." ,afirmó ante casi un centenar de asistentes entre los que había muchos aficionados al baloncesto y pacientes de esclerosis. Solo en los minutos iniciales de la conferencia dejó claro las dificultades que tiene un enfermo de esclerosis en España y lo necesario que es un mayor apoyo e inversión en investigación y sanidad pública.

De la Iglesia hizo un recorrido completo por la situación del enfermo de esclerosis, contando muchas anécdotas en primera persona. "Lo primero que tienes que hacer es asumir que la esclerosis es una enfermedad muy grave. Y tienes que cuidarte, comer bien, hacer deporte... También hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha por ahí. A quien de verdad tienes que hacer caso es a tu equipo: que son tu neurólogo, tu médico de cabecera, tu psicólogo, tu fisio...".



"No sabemos qué va a pasar mañana"

Sin perder la sonrisa ni un solo momento, Asier de la Iglesia siguió compartiendo sus vivencias como deportista de élite y como enfermo de esclerosis múltiple, sin dejar de subrayar la importancia de afrontar la enfermedad con vitalidad. "Es una enfermedad que muchas veces se detecta entre los 20 y los 30 años. Eres muy joven y hay que estar mentalmente muy centrado. Porque para esto no te prepara nadie".

Este carismático jugador de baloncesto dejó clara la mejor receta para combatir la enfermedad: "Vivir el día a día". Aprovechó, además, para recordar el caso de Iker Casillas: "Por la mañana está vendiendo su coche en Instagram y por la tarde le da un infarto y casi se muere". Y remató: "Llevo siete años con la enfermedad y voy a seguir levantándome feliz cada mañana. Que venga todo lo que tenga que venir. Hay que dar valor a lo que tenemos hoy, porque mañana no sabemos lo que va a pasar".