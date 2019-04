El Zamora, entre los mejores líderes de Tercera División

Si el Zamora consigue proclamarse campeón del Grupo 8 de Tercera División, tendrá difíciles rivales en el sorteo que le emparejaría al primero de alguno de los 17 grupos restantes de Tercera División, pero el equipo de David Movilla figura entre los que mejores números presenta pese al nivel de la liga que está disputando.

En esta élite de Tercera hay equipos con amplia experiencia en Segunda B, verdaderos "ascensores" como es el caso de Racing de Ferrol, el Lealtad de Villaviciosa, Portugalete, Llagostera, Jaén, Yeclano, Mérida, Haro o Getafe B; pero también podrían estar en el sorteo del día 20 de mayo otros conjuntos con escasa experiencia en fases de ascenso o en la categoría superior como son Escobedo, Cádiz B, Peña Deportiva, Tamaraceite, Tarazona o Socuéllamos.

Pese a esta enorme diferencia de experiencia entre unos y otros candidatos al ascenso, no resultaría sencillo elegir, si fuera posible, el rival para el Zamora en la primera ronda en la que se enfrentan entre sí todos los campeones de los 18 grupos de Tercera, ya que, hasta los más humildes en historial y presupuesto, le pondrían muy difícil las cosas.

A falta de tres jornadas para finalizar la temporada regular, todavía pueden cambiar mucho esos primeros clasificados, entre ellos, el propio Zamora, pero hay algunos que será muy difícil que cedan el liderato a falta de nueve puntos por jugar.

Han logrado ya de forma matemática ese primer puesto, el Portugalete, Peña Deportiva, Mérida, Haro y Socuéllamos. Y lo tienen bastante sencillo: Escobedo, Orihuela, Jaén, Tamaraceite, Yeclano o Tarazona. Habrán que tener mucho cuidado, el Racing de Ferrol que tiene a solo dos puntos al Bergantiños; el Llagostera que está a 2 puntos del Prat; el Getafe B que se encuentra igualado a 78 puntos con Las Rozas, el Zamora, con 2 de ventaja respecto a la Arandina; o el Cádiz B que dispone de una renta de 4 sobre el Utrera.

Según los datos actuales, a falta de tres jornadas para que finalicen las dieciocho ligas, el Zamora no destaca especialmente en ninguna faceta pese a que sus estadísticas son de las mejores de siempre en el Grupo 8 pero presenta un balance global con un nivel muy alto. Esos asombrosos 81 puntos que ha logrado hasta el momento y que le permiten ser líder, son claramente superados por equipos de grupos teóricamente modestos como es el caso del balear, con los 90 que ha sumado el Peña Deportiva en una liga de 21 equipos; del extremeño, con los 86 del Osasuna B en el grupo navarro; los 91 del Haro en el riojano, o los 82 del Socuéllamos, en el manchego.

Parece lógico que en grupos modestos, los primeros clasificados logren una mayor puntuación, pero también en las ligas más competitivas, hay líderes que han sumado más puntos que el Zamora, como es el caso del Lealtad que acumula 85 en el asturiano; Portugalete, que suma 84 en el vasco; los 92 del Jaén en uno de los andaluces que forman 22 equipos; los 84 del Yeclano en el murciano de 22 equipos; o los 84 del Mérida en el extremeño.

Prueba del elevado nivel que presenta el Grupo 8 es que el Zamora ocupa también un puesto intermedio entre los líderes que han ganado más partidos hasta el momento.

Los mejores en esta faceta son el Jaén, Peña Deportiva y Haro que figuran con 29 victorias, aunque los dos primeros tienen 21 y 20 rivales en su grupo, muy por encima de las 24 del representante zamorano. Pero también hay primeros clasificados a los que les cuesta mucho más ganar como es el caso del Racing de Ferrol, con 20 triunfos; el Cádiz B, con 22; el Tarazona con 21; y el Tamaraceite, al que más barato en cuanto a victorias le ha costado ser primero, aunque suma 12 empates.

En cuanto a los rivales que a priori parecen más difíciles de vencer, figura el Lealtad que todavía no sabe lo que es encajar una derrota esta temporada; mientras el Mérida tan sólo ha cedido una, por dos el Escobedo, Haro y Tarazona, las mismas que posee el Zamora. Es esta la faceta en la que destaca más el equipo rojiblanco y que supone toda una garantía para calibrar sus posibilidades de éxito en el play off.

En cuanto a goles encajados, los mejores están siendo Socuéllamos, Haro, Cádiz B, con 15; y el Lealtad, con uno más, por los 20 que ha recibido el Zamora. Son datos que siempre hay que valorar, tanto en cuanto al número de equipos que forman cada liga, como respecto a su calidad media.

Además, no en todos los casos el equipo menos goleado es el que va a terminar primero, como sucede, sin ir más lejos, con la Arandina que solo ha recibido 14 y es segundo.

Por último, en cuanto a los líderes más goleadores, el Zamora destaca también entre los mejores, con 82 tantos; pero le superan el Jaén (90 con 22 equipos), Haro (88), y Osasuna B (83).

Terminar la Liga en el primer puesto permite ascender superando la primera eliminatoria a ida y vuelta contra otro líder; o bien reengancharse al resto de equipos que tendrán que superar tres rondas; pero además, y si se cumple lo aprobado ayer por la Federación Española, los campeones de Tercera, más los 14 mejores segundos, tendrán plaza en la próxima Copa del Rey.

En cuanto al desarrollo en general de los grupos de Tercera, hay datos interesantes que conviene tener en cuenta como pueden ser la mala temporada que han realizado equipos de un indudable prestigio que ni siquiera alcanzarán el play off, como es el caso de la UD Ourense y Ourense CF que no terminan de resucitar el fútbol en la capital gallega; el Avilés o el Siero que coquetean con el descenso en el grupo asturiano; Amurrio y Bermeo, en puestos de descenso del grupo vasco; el Sant Andreu barcelonés sufriendo mucho para entrar entre los cuatro primeros; el Alcalá perdido en la parte baja de la clasificación del grupo madrileño; el Mutilvera que eliminase al Zamora hace tres años, intentando regresar a Segunda B; o el Toledo, sufriendo para no perder el cuarto puesto que le permitiría disputar el play off, en el grupo manchego.