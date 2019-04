Ganar a Girona dejaría casi cuadradas las cuentas azules

En posesión de la quinta plaza del grupo A1 por la fase de acenso a LEB Oro y con un balance de 10-10 en su casillero, al Aquimisa Queso Zamorano le falta poco para cuadrar los números que le darían la posibilidad de luchar por el salto de categoría. A dos jornadas para la final de la segunda parte de la temporada y dados los resultados firmados hasta ahora, a los hombres de Saulo Hernández hasta les podría bastar con ganar este fin de semana en Girona para terminar de cerrar su pase a la última ronda.

Con los dos partidos más complicados del tramo final ya superados, ante HLA Alicante y CB Villarrobledo, el Aquimisa Queso Zamorano afronta en una excelente posición las semanas decisivas de la lucha por el ascenso. Se ha mantenido en play-off a pesar de haber encajado dos derrotas consecutivas, y todos sus rivales han ido tropezando de una forma u otra para acabar permitiendo al cuadro de Saulo Hernández pueda pensar que con una victoria le bastaría para alcanzar su sueño.

Los dos únicos adversarios que impide la cábala simple ahora mismo son Basket Navarra y Girona Basket. Estos son los dos principales adversarios en la lucha de los azules por mantener la quinta plaza a la que también aspiran Marín Ence Peixe Galego y Zorontoza Saskibaloi Taldea.

Los navarros afrontan las dos últimas jornadas con el mismo balance que el Aquimisa Queso Zamorano pero, en su horizonte, incrementar las diez victorias se antoja complicado pues los dos partidos que tienen por delante son frente a HLA Alicante y CB Villarrobledo. Ambos son los dos primeros clasificados y están obligados a no fallar para acabar primeros y ascender directamente.

Con Basket Navarra obligado a vencer a estos dos titanes, el otro gran contendiente por la quinta plaza es un Girona Basket con el que se verán las caras los de Saulo Hernández este fin de semana. El cuadro catalán debe ganar sus dos partidos para optar al play-off ya que cuentan con una victoria menos que el Aquimisa Queso Zamorano, teniendo además que recuperar los 19 puntos de desventaja de su derrota en el Ángel Nieto para poder ganar el empate directo.

Si la lógica se impone, Basket Navarra no sumará en los dos partidos restantes y al Aquimisa Queso Zamorano le bastaría con ganar un encuentro más. Una victoria que, en caso de darse en Girona, dejaría también a los catalanes sin opciones y aseguraría matemáticamente la quinta plaza para el CB Zamora. Y es que, si Basket Navarra no mejora el balance zamorano o Girona no recupera el basketaverage particular y disfruta de un empate simple con los azulones, el resto de cábalas darían como equipo de play-off al Aquimisa Queso Zamorano en caso de lograr subir una victoria más su casillero. Unas cifras próximas a cuadrar.