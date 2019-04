Movilla segura que ganar los cuatro partidos es muy complicado

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, se mostró ayer preocupado por los cuatro partidos que le quedan a su equipo, en los que tiene que defender el primer puesto que ocupa actualmente igualado a puntos con la Arandina. El técnico vasco no quiso entrar a valorar el partido que disputarán esta misma jornada sus dos directos rivales, Arandina y Segoviana, pero sí se mostró preocupado porque "de los cuatro partidos, tres serán a cara de perro. Si la memoria no me falla, tan sólo hemos sido capaces hasta el momento de sumar tres victorias seguidas las de las últimas jornadas-, y habría que completar siete, algo muy complicado".

El entrenador del Zamora CF recordó que "no hemos sido capaces de sumar cuatro triunfos seguidos y fuera de casa, tan sólo dos seguidos" al tiempo que recordó que en las últimas quince temporadas, tan sólo dos equipos han sido capaces de sumar cuatro victorias seguidas en las jornadas finales de la Liga: "Tan sólo dos equipos de 300 lo han conseguido en el último mes de competición, la Segoviana, hace dos años, y la Arandina, en la temporada pasada. Estoy preocupado porque el reto es muy complicado y los números lo dicen".

Por otra parte, continuó aportando estadísticas para recordar que de los 72 equipos que han jugado el play off en las últimas quince temporadas, 60 se han dejado en las últimas jornadas algún punto contra los equipos que se juegan el descenso o no se jugaban nada: "Es un hecho irrefutable: sólo doce equipos han ganado todos los puntos contra los que no se jugaban nada".

Respecto al descanso concedido a sus jugadores en los últimos días, Movilla explicó que no atendió a cuestiones físicas, sino más bien mentales: "Va a ser un final de temporada muy exigente, era algo conveniente ante lo que se espera porque el nivel de exigencia va a ser altísimo y este descanso era algo necesario para afrontarlo con las responsabilidad que requerirá".

Respecto al rival del próximo sábado, el Briviesca, el entrenador del Zamora CF aseguró que "ha mejorado respecto a la primera vuelta, hay nuevos matices aunque la plantilla es parecida, pero en catorce jornadas, tan sólo ha perdido dos partidos, algo que tan sólo hemos conseguidos Arandina, Numancia, Segoviana y nosotros. Es un equipo que ha aumentado su nivel competitivo, algo que suele pasarle a los equipos que se juegan la permanencia y sus números así lo verifican. Hay una notable diferencia