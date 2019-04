David Álvarez: "Si ganamos todo, terminaremos con 90 puntos, una locura"

El goleador del Zamora CF David Álvarez explicó este jueves en rueda de prensa que "los equipos que nos restan se juegan la vida, se enfrentarán entre ellos esta jornada y van a venir a hacer su mejor partido. Tenemos que competir contra ellos como si fuera uno más".

El jugador asturiano reconoce que los días de descanso que disfrutó el equipo desde el último partido le han venido bien "para poder ofrecer nuestra mejor versión el sábado contra el Briviesca", al tiempo que reconoció que el equipo rojiblanco se encuentra a un buen nivel físico a estas alturas de la temporada: "Estamos muy bien, muy intensos en los entrenamientos y a un gran nivel".

Respecto al trascendental partido que enfrentará esta jornada a Arandina y Segoviana, a su juicio "es mejor que empaten, aunque el de Aranda es un campo muy difícil, ambos se juegan la vida, y lo más probable es que gane la Arandina que me parece más contundente".

Y sobre el rival de este sábado, la Briviesca, David Alvarez explicó respecto al partido de la primera vuelta (1-3) que cambia mucho jugar en casa o fuera. Allí nos pusimos 0-2, recortaron distancias, pero reaccionamos. Este sábado nos pondrán las cosas muy difíciles".

Y no cree el goleador del Zamora que vaya a ser sencillo el tramo final de la liga para conseguir terminar en el primer puesto porque "si ganamos todo, seríamos campeones con 90 puntos y eso es una locura".

Por último, el jugador reconoce que "no me esperaba ser a estas alturas el máximo goleador del equipo. Pero ha sido gracias a mis compañeros que me ayudan a conseguirlo. Está siendo mi mejor temporada y más pensando que el año pasado fue una temporada difícil en Segunda B. Este año estoy encantado".