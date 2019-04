El Zamora no sentencia pero el tiempo corre a su favor

El Zamora CF se mantiene firme en el liderato tras la 34 jornada pero no logra cobrar ventaja respecto a sus dos perseguidores, Arandina y Segoviana que no fallaron en esta jornada, igual que el resto de equipo simplicados en la lucha por los puestos de play off.

Sin embargo, el tiempo sigue corriendo a favor del equipo rojiblanco y a sus rivales cada vez se le reducen más sus posibilidades de alcanzarle.

Como era previsible, lo no tuvo fácil la Arandina en su visita al Real Avila que se saldó con un 1-2 que demuestra el gran momento en que se encuentra el equipo burgalés, teniendo en cuenta además que el gol de su rival llegó en el tiempo de prolongación de la segunda parte y de penalti. Hasta entonces, los goles de Ruba (20´) y Rubiato (44´) habían puesto las cosas muy complicadas al Real Avila.

Por su parte, la Segoviana ejerció de favorito y no dio ninguna opción a un Tordesillas que salió de La Albuera con un rotundo 3-0 con los tres goles marcados por el uruguayo Agus Alonso en los minutos 6, 71 y 82.

No ceden tampoco los otros dos rivales encarnizados en la lucha por la cuarta plaza del play off que parece por decidir ya que el Numancia B arrancó una importantísima victoria en Bembibre por un rotundo 0-4 que viene a redondear la gran temporada que está realizando el filial numantino. Tampoco flaquea el Atlético Astorga que se fue de Burgo de Osma con un 2-4 ante el farolillo rojo que puede consumar su descenso en la próxima jornada.

De esta forma, la recta final de la Liga se mantiene sin cambios, a la espera de que alguno de los grandes de la Liga tropiece.

Como ya se ha comentado, el que mejor calendario parece tener es el Zamora CF que tiene entre sus cuatro rivales a los tres últimos clasificados, más un La Bañeza que ya no tiene todo hecho esta temporada, aunque matemáticamente, todavía no está salvado. El de La Bañeza será el próximo desplazamiento del Zamora CF, que antes, el próximo domingo, recibirá en el Ruta de la Plata al Briviesca, penúltimo clasificado, pero a un solo punto de la salvación que este fin se semana salvó un punto (1-1) ante el Burgos Promesas.

En la penúltima jornada visitará el estadio del barrio del Sepulcro, un Cebrereña que se niega a descender y en esta jornada firmó una brillante victoria por 3-0 contra el Almazán.

La temporada finalizará para el Zamora CF en Burgo de Osma para visitar a un Uxama que seguramente estará descendido para entonces.