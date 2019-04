Valbusenda acaba quinto en Pamplona

A pesar del parón liguero del que ha disfrutado durante los últimos días el MMT Seguros, el Balonmano Zamora ha estado inmerso en diferentes competiciones nacionales e internacionales gracias a su prolija cantera. Y es que, en Semana Santa, son muchos los torneos que se organizan en la península para que los equipos de categorías inferiores tengan continuidad en su progresión. Campeonatos como el VII Torneo Anaitasuna al que acudieron las chicas del Ángel Óptico y el Valbusenda, saldando la formación cadete su participación con un meritorio quinto puesto.

Los dos conjuntos femeninos acudieron a Pamplona para disputar uno de los torneos más grandes y pretigiosos de balonmano femenino de España. Un campeonato en el que las cadetes del Valbusenda brillaron con luz propia demostrando que la cantera femenina del Balonmano Zamora no tiene nada que envidiar a la de los grandes clubes.

El Valbusenda, encuadrado en el Grupo D del torneo, saldó la fase de liguilla del campeonato con dos empates (uno frente a Beti Onak por 19-19 y otro ante Agustinos Alicante por 17-17) y un triunfo (por 19-21 ante HPO Sabadell), clasificándose para la lucha por el título en buena posición.

Las cadetes, sin embargo, no tuvieron fortuna en el cruce y se midieron en cuartos de final al Jota Zaragoza, frente al que cayeron por 16-15. Este tropiezo por la mínima impidió a las zamoranas luchar por el título, desquitándose en las siguientes eliminatorias con triunfos sobre OAR Gracia (16-23) y las anfitrionas del Anaitasuna (20-26) para finalizar el campeonato en quinta posición.

El excelente concurso del Valbusenda, sin embargo, no encontró continuidad en la participación del Ángel Óptico. Las juveniles, con muchas bajas, sucumbieron en los cuatro partidos que disputaron frente a Anaitasuna (15-11), Palautordera (17-15), Ikasa Madrid (15-10) y OAR Sabadell (23-19), no pudiendo lucir la calidad que atesoran como subcampeonas de Castilla y León en su primera aparición tras el Intersector Juvenil Femenino.

La intensa actividad de la base femenina del Balonmano Zamora la completó en estos días Andrea Luelmo. La zamorana trabajó en Íscar con las mejores jugadoras de su generación bajo la supervisión de la Real Federación Española de Balonmano.



Guarido, subcampeón con Castilla y León en Portugal



Pero no solo de éxitos femeninos vive la cantera zamorana de balonmano. En esta Semana Santa también la parcela masculina ha tenido protagonismo a nivel internacional gracias al guardameta Miguel Guarido que, bajo los colores del combinado de Castilla y León, se alzó subcampeón del torneo Handgaia 2019 disputado en tierras portugesas.

El combinado regional, con el zamorano bajo palos, firmó una notable participación en el campeonato luso donde acudió con la intención de preparar el próximo Campeonato de España por Selecciones Autónomas. Una puesta a punto en la que el combinado cedió únicamente ante la potente escuadra del Oporto tanto en la fase de grupos como en la final (19-25). Dos derrotas que no ensombrecieron la plata de la arlequinada, que se impuso a numerosos contendientes como SC Espinho, CF Belenenses, FC Gaia y CCR Alto do Moinho.