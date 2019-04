Movilla quiere ganar a domicilio a un grande

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, reconoció ayer que el Palencia Cristo Atlético es un rival más complicado de lo que pueda implicar el octavo puesto que ocupa en la clasificación del Grupo VIII: "Es un equipo que, por diferentes circunstancias como pudo ser el cambio de entrenador y alguna lesión en hombres importantes no ha podido estar peleando hasta el final por los puestos de play off, pero tiene una plantilla que no tiene nada que envidiar a equipos como el Astorga, Numancia o Avila que están peleando por entrar entre los cuatro primeros". Por ello, Movilla señaló en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora que "es un equipo con grandes futbolistas que nos va a exigir lo máximo" al tiempo que avanzó que "será un equipo bastante diferente al que visitó el Ruta de la Plata (2-0) en la primera vuelta, tienen otros automatismos y algún jugador que estuvo sancionado aquí. Actualmente tienen un par de bajas por sanción, pero ninguna es relevante y lo que esperamos es que nos lo van a poner muy complicado, aparte de que jugamos en su campo".

Por parte rojiblanca, no hay bajas previstas salvo la de Alcañiz que sigue recuperándose de su rotura fibrilar: "Ha empezado ya a hacer alguna actividad física, y va un poco adelantado a los plazos, pero con mucha precaución porque es una zona muy delicada, y una recaída supondría el final de la temporada para él".

El entrenador del Zamora CF explicó que esta jornada va a ser complicada para los tres equipos que lucha por el primer puesto del Grupo VIII: "El único que juega como local y el que más posibilidades tiene de sacar los tres puntos es la Segoviana ya que, tanto Arandina como nosotros, tenemos unas salidas muy complicadas. Creo que los registros que hemos sacado hasta la fecha fuera de casa en los campos donde nos hemos enfrentado a equipos de arriba, en Aranda empatamos a cero; con la Segoviana empatamos a uno; con el Astorga perdimos 2-1; y tanto contra el Numancia como contra el Avila, también empatamos a un gol. Y el Cristo Atlético tiene el mismo potencial que ellos y va a continuación en la clasificación". Con esos números de referencia, Movilla cree que "si hay un favorito para puntuar, en nuestro caso, es el equipo local y ese es el reto que nos hemos marcado: reivindicarnos en un escenario como ese y ante un rival como ese, mostrar que somos capaces de ganarle".

El Zamora juega este sábado a las 17.00 horas en la Nueva Balastera con el único objetivo de defender el primer puesto que comparte igualado a puntos con la Arandina, que visita al Avila.