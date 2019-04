Con el calendario a favor

El Zamora mantiene una cerrada competición contra Arangina y Segoviana por conseguir ese ansiado primer puesto final en el Grupo VIII que le permitiría disponer de una importante ventaja en la lucha por el ascenso. El equipo rojiblanco se mantiene igualado a puntos con la Arandina y ambos están a tan sólo un punto de la Segoviana, lo que le confiere una gran emoción a las cinco jornadas de liga que restan.

Dando un simple repaso al calendario puede comprobarse que el Zamora dispone de una clara ventaja teórica en el calendario de estas cinco jornadas, en las que ya no tendrá que medirse con ninguno de los equipos que luchan por el play off, cosa que no les ocurre ni a Arandina ni a Segoviana, que tendrán que jugar entre ellos el próximo domingo 28.

Además, el equipo rojiblanco jugará contra los tres últimos clasificados en estas cinco jornadas: Briviesca, Cebrereña y Sporting Uxama, y los dos primeros tendrán que visitar el Ruta de la Plata. En todo caso, y como ya se ha encargado de señalar el propio David Movilla, resulta peligroso enfrentarse a estas alturas de la temporada a equipos que se están jugando la permanencia, como es el caso de Briviesca, Cebrereña o La Bañeza que será el siguiente desplazamiento del Zamora CF después del que rendirá este sábado al Palencia Cristo Atlético, el heredero de los diversos "palencias" que han desaparecido a lo largo de las últimas décadas.

Pintan bien las cosas de todas formas para el Zamora que, en teoría, tiene un calendario mucho más propicio que sus dos rivales por el liderato. El partido clave para ambos será el que jugarán en Aranda. Un tropiezo de cualquiera de los dos le relegaría de forma casi definitiva en esta emocionante pugna y el factor campo puede resultar decisivo para que la Arandina salga beneficiada.

El Zamora tiene un complicado desplazamiento el sábado a Palencia, pero tampoco lo tendrá sencillo la Arandina en su visita al Adolfo Suárez. Además el equipo ribereño tambIÉn tendrá que enfrentarse a un Astorga que está realizando una gran recta final de la liga y que puede jugarse para entonces -en la última jornada- el cuarto puesto del play off que ocupa actualmente en reñida lucha con el Numancia B.

La Segoviana tiene un calendario un poco más sencillo que la Arandina, que es el único rival de primera línea que le queda por afrontar. Esta jornada recibirá al Tordesillas y el otro partido en casa que le resta será contra Bembibre, dos compromisos asequibles. Pero el equipo azugrana tendrá que visitar todavía además de a la Arandina, a Bupolsa y Cristo Atlético, un compromiso más que complicado para jugarse el liderato en la última jornada.