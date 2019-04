Sin cambios entre los cinco primeros clasificados del Grupo 8

Todo sigue igual en la lucha por las cuatro plazas de play off del Grupo VIII ya que los siete primeros clasificados saldaron la jornada 33 con sendas victorias, lo que hace que el Zamora CF mantenga ese primer puesto que comparte, igualado a puntos, con la Arandina que no cede.

El equipo burgalés no dio opciones al Tordesillas ayer y le derrotó por 3-1, a la espera ya del que puede ser un trascendental encuentro cuando ya solo faltan cinco jornadas para finalizar la Liga, en el que se enfrentará al Real Avila que no se ha despedido todavía de alcanzar una plaza en el play off de la que le separan solo seis puntos.

La Arandina se mantiene invicto en casa tras un partido en el que los burgaleses se adelantaron 2-0 en los quince primeros minutos de la primera parte con goles marcados por Escudero. Ya en los minutos finales, el Tordesillas recortó distancias (2-1), pero la Arandina sentenció un minuto después (87').

El Zamora estará muy pediente de lo que ocurra en el Adolfo Suárez de Avila pero antes estará obligado a ganar a un Cristo Atlético en Palencia que ocupa un séptimo puesto, un tanto decepcionante para el buen equipo de que dispone. El conjunto rojiblanco afrontará el encuentro con el buen sabor de boca de la victoria del sábado ante el Bembibre (3-1), pero el Cristo Atlético también afrontará el encuentro cargado de moral tras vencer por 0-2 al Burgos Promesas con dos goles marcados al final de cada una de las partes del encuentro.

Esta jornada 33 deparó también la victoria del tercer candidato a terminar en el primer puesto la Liga, la Gimnástica Segoviana que saldó su visita al Virgen del Camino con 1-3 tras remontar el solitario gol leonés.

Cómoda fue la victoria del Numancia B frente al Bupolsa por 2-1 mientras el Astorga demuestra un gran momento de forma y que será muy difícil que alguien pueda desbancarlo del cuarto puesto tras el 4-0 que le endosó ayer a la Cebrereña.

En la lucha por la permanencia, el Sporting Uxama, tras perder ayer en La Granja por 2-0, está ya muy cerca del descenso matemático, mientras el conjunto segoviano parece distanciarse de la zona de peligro. Por su parte, el Brimiesta sumó un punto en Santa Marta que puede ser muy importante, y la Cebrereña mantiene sus opciones pero ya está a cuatro puntos de la salvación.