Movilla: "El vestuario cuenta con el mismo optimismo"

Optimismo sí; moderación, también. A pesar de recuperar el liderato en la última jornada, el técnico David Movilla tiene claro que las confianzas en liga se pagan caro y que la forma de actuar del Zamora CF en las jornadas que restan del Grupo VIII de Tercera División tiene que estar basada en los principios aplicados hasta el momento, estabilidad y concentración en el juego.

El entrenador rojiblanco fue muy claro al sentir del vestuario en estos momentos. "Contamos con el mismo optimismo", afirmó, destacando que "para los que viven el día a día, la situación no ha cambiado tanto" con el liderato. "No estamos en ninguna montaña rusa emocional en el que cada resultado nos altera", confesó, señalando que sí ha notado "mayor ilusión y convencimiento" en el entorno. "Percibo que se ha pasado del dramatismo a la euforia y nosotros tenemos que mantenernos en el equilibrio", recalcó, incidiendo que mal haría su plantilla en alimentarse emocionalmente de otra cosa que no fuera estabilidad. La intención, es aplicar la máxima "cholista" del "partido a partido" o "poner el foco en cada encuentro", versión "movillista" de esta filosofía.

En esa corriente de pensamiento, Movilla opinó a petición de la prensa sobre las palabras que Víctor Aldama, presidente ejecutivo, pronunció durante la Asamblea General Extraordinaria del pasado miércoles en la que incidió sobre los abucheos recibidos por los jugadores del Zamora CF durante su victoria por 5-2 ante la Virgen del Camino. El entrenador del equipo recordó que ya había dado su impresión "hace un par de semanas" y que "en líneas generales", entiende que "la plantilla se siente respaldada" si bien "aquel día no fuera así" y comprenda que "la masa social es soberana para mostrar su disconformidad". El técnico dejó una reflexión a tener en cuenta: " Ganar 7-0 o 9-0 no nos vino nada bien".

Movilla explicó tal argumento con precisión cirujana. "Parece que si ya no logras esos marcadores, no has jugado bien. No se valora cada gol o cada punto", contempló, apostillando: "También lo veo de forma positiva pues la exigencia del socio la ha generado el equipo y lo bien que lo ha hecho, y es capaz de volverlo a hacer así de bien". Un conocimiento que cerró de forma irónica: " Aunque "solo" seamos capaces de meter cinco o empatar contra la Gimnástica".

Para que regrese, si es que se fue, la mejor versión del Zamora CF, Movilla apeló nuevamente a la unión. "No creo que haya un solo zamorano que no quiera ver al Zamora CF en Segunda B", afirmó, señalando que todo el mundo debe aportar su granito de arena porque, para él, "lo que no suma, resta". "Si somos capaces de sumar seremos más fuertes", recordó antes de analizar al Atlético de Bembibre.

Los leoneses acuden al Ruta de la Plata sin jugarse nada pero no por ello regalarán los puntos. Una realidad que Movilla tiene clara como también la dificultad que entraña "un equipo incómodo". "Es un conjunto que se mueve en resultados cortos, que encaja pocos tantos. Tiene futbolistas de gran competitividad y muchos elementos que lo convierten en un contrincante difícil más allá del apartado individual", indicó, avisando de su potencial al recordar que "es uno de los pocos equipos que se nos ha puesto por delante en el marcador". Un contrincante al que tiene claro como jugarle y ante el que considera clave "alejarse del componente clasificatorio". "Si el equipo no pone sus cinco sentidos en el juego, nos pintarán la cara", destacó, incidiendo en que el Zamora debe "centrarse en el juego" y no dejarse llevar por euforias tras recuperar el liderato.