Las artes marciales despegan

"Las artes marciales son un deporte duro, serio y disciplinado. Si aquí tenemos que dar una hostia, la damos; no puedo permitir que alguien que venga a mi gimnasio no sepa defenderse". Así se expresa Ju Pereira Dos Santos, presidente y creador del Martial Arts School, un club de lucha de reciente creación en nuestra ciudad (todavía no ha cumplido un año de edad) que se está empezando a labrar un nombre en los torneos y competiciones de artes marciales mixtas (más conocidas por sus siglas en inglés: MMA).

La afirmación, que puede resultar algo severa en un primer momento, contrasta de inmediato con la actitud amable, socarrona e hiperactiva que caracterizan a las clases de este brasileño instalado en Zamora desde hace más de 15 años y que ha hecho de la docencia en deportes de lucha todo un arte. La prueba está en que más de 120 alumnos acuden a su gimnasio cada semana para formarse en capoeira, jiu jitsu brasileño, muay thai y ejercicios de autodefensa.

A pesar de ser un club de lucha de reciente creación, los alumnos de Ju Pereira ya cuentan con algunos éxitos en las diferentes modalidades de artes marciales que se imparten en la Martial Arts School. En la sección de Capoeira, destinada especialmente a los más jóvenes (los estudiantes se encuentran comprendidos entre los 5 y los 16 años), los alumnos zamoranos conquistaron siete medallas en el torneo de esta modalidad de lucha que se celebró el paso febrero en la ciudad de Soria, los éxitos locales le sirvieron a la delegación local para situarse en lo más alto de la clasificación por equipos.

Colgarse metales del cuello no es algo raro cuando se trata de trabajar bajo la marca del maestro Ju Pereira. De hecho, el propio brasileño fue campeón del mundo de Capoeira en el año 2004 y también acumula algún título nacional dentro de esta modalidad deportiva. La capoeira, que fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la Unesco en 2014, se trata disciplina que mezcla danza, artes marciales y música; sin embargo, Ju quiere incidir en su vertiente más bélica: "La capoeira dista mucho de ser solo un baile con tintes de lucha, se trata de un deporte que puede servir para defenderse de todo tipo de agresión cuerpo a cuerpo".

En el apartado de grandes campeones, el presidente y Martial Arts School no es el único instructor que goza de un historial de prestigio. Guillherme Cadena, maestro de jiu jitsu brasileño, es luchador profesional de MMA y actual número uno del ranking español y décimo del europeo; asimismo, es el actual campeón del Max Extreme Fighter España y ganador del TFL de 2018 disputado en Polonia. Con tan solo 26 años, este hispano brasileño instalado en Salamanca es uno de los principales activos de la escena continental de las artes marciales mixtas. En Zamora, su labor se centra en el jui jitsu brasileño, "una disciplina de lucha que se caracteriza por el empleo de llaves, palancas e inmovilizaciones hasta someter al rival", explica Cadena.

Además de la capoeira y el jiu jitsu brasileño, el club Martial Arts School forma también a sus alumnos en Muay Thai y defensa personal, esta última destinada especialmente a grupos de mujeres.

De cara al futuro inmediato, además de las competiciones oficiales, destaca el Open de Capoeira que el club organizará durante el fin de semana del 20 al 22 de septiembre. Según explica Pereira, un total de 30 especialistas de categoría mundial -entre los que destacan el presidente y vicepresidente del Grupo Muzenza, el club de capoeira más importe del mundo con decenas de sedes en diferentes países del globo- participarán en una exhibición y master class en la plaza de La Marina y en un acto de entrega de diplomas a jóvenes estudiantes de esta modalidad de lucha en el paraninfo del Colegio Universitario de Zamora.

Las artes marciales continúan su avance imparable en la provincia. El sueño de tener un gran campeón nacido bajo la enseña bermeja se mantiene vivo y con más oportunidades que nunca.