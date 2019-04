Carlos Baz, presidente del CD Zamarat: "Los que estamos en el club no nos rendimos nunca"

El presidente del CD Zamarat, Carlos Baz, se mostró ayer feliz por la permanencia del CD Zamarat en el transcurso de la entrevista que concedió a El VAR de LOZ en su edición de los lunes: "Nos hemos felicitado por el trabajo realizado y nos felicitamos por estar un año más en la Liga DIA compitiendo contra los mejores". El presidente del Zamarat reconoce que no se esperaba una victoria tan rotunda como la que logró el Quesos El Pastor en Bembibre porque "el equipo berciano ha hecho una segunda vuelta muy buena, un final de temporada espectacular con un rendimiento altísimo en defensa y una velocidad endiablada en el juego que hacía muy difícil pararlas. Sabíamos que en su casa y ante su afición querían despedirse con una victoria. Pero nosotros entramos en el partido con la necesidad de la permanencia y las motivaciones eran muy diferentes. La nuestra era un poco más acuciante, era una motivación más fuerte y nuestras jugadoras salieron a comerse al final. Ellas intentaron aguantarnos durante el primer cuarto y parte del segundo pero en cuanto vieron que nosotros no aminoramos la marcha y que nos jugábamos la vida, se fueron diluyendo poco a poco y terminamos disfrutando de una verdadera fiesta de juego".

Baz Lorenzo reconoció que no lo pasó mal pese a que Avenida nunca consiguió una ventaja suficiente como para sentenciar al rival por la permanencia, el Sant Adriá: "No miré ni una sola vez el marcador del Avenida. Estaba más pendiente de lo que estábamos haciendo nosotros, de estar con la gente que había venido de Zamora porque éramos nosotras las que teníamos que ganar el partido y del rival no me preocupé para nada. Sólo me enteré un rato después de acabar el partido, cuando acabaron las felicitaciones y las celebraciones, y me sorprendió bastante porque no hubo una gran distancia (60-63). Pero claro, Sant Adriá también se estaba jugando la vida y Avenida, su motivación era ganar otro partido más y entiendo yo que no es lo mismo. Además, el ambiente que había en el Pabellón de Sant Adriá era espectacular y su afición lo dio también todo con su equipo".

Se lamenta el dirigente zamorano de que se haya terminado la liga cuando mejor estaba jugando el Quesos El Pastor: "Tras la llegada de Tess Madgen y Vivi Pierre-Louis, el cambio ha sido espectacular. Ellas nos han dado las cosas que nos faltaban y, sobre todo, Tess nos ha dado esa madurez que no teníamos porque éramos una plantilla muy joven. Eso nos pasó factura ya que hubo dos o tres partidos que, con otro talante, con otra experiencia, los hubiéramos ganado. Ya en Cáceres jugamos muy bien y contra la Seu, que era el tercer clasificado, y le plantamos cara jugando muy bien. Es de lo que se trata, de jugar bien y que la gente se divierta, que se quede con ese regustillo de querer que la Liga durase algún partido más".

El Quesos El Pastor tardó mucho en ajustar su plantilla: "La lesión de Carlie Wagner nos trastocó los planes porque venía para ser la referencia en ataque del equipo, una gran tiradora. Se lesiona, se marcha, y traemos a Alston sabiendo que traíamos a una grandísima jugadora porque la habíamos visto en Cáceres y en Gernika, con los números que tenía, la capacidad de anotación y de intimidación. Pero no sabemos que pasó que esta jugadora no estaba motivada, no estaba ilusionada, no entrenaba a gusto, no jugaba a gusto y eso generó que dentro del vestuario, las cosas tampoco fueran muy bien. Tuvimos que reaccionar y buscar una alternativa porque ella no estaba bien y el equipo, tampoco. Decidimos entonces traer a Tess Madgen, que fue el primer salto importante. La lesión de Tamara Seda también nos llevó a buscar en el mercado lo que hubiera, una pívot para sustituirla, con tan buena suerte de que Gipuzkoa quería cortar a Vivi. Era una jugadora que ya la quisimos fichar en verano como "coconut", aunque la ficha que tenía era inalcanzable. Ahora, para dos meses, era asequible y realizamos el esfuerzo. Era tan buena como sabíamos en verano. Chelsie pudo jugar donde le gusta, y en general el equipo mejoró bastante".

Carlos Baz, desde la experiencia adquirida a lo largo de los años como presidente, ha comenzado ya a sacar conclusiones de lo que ha ocurrido en esta temporada: "Ya se habla en las redes sociales del "milagro Zamarat", de como una provincia tan pequeña puede mantener durante tanto tiempo a su equipo en la máxima categoría. Y la conclusión es que estamos un grupo de personas en este club que no nos rendimos nunca y. pase lo que pase, siempre nos levantamos y seguimos hacia adelante. Que tropezamos, nos levantamos; que nos ponen la zancadilla, porque a veces los problemas vienen de fuera, pues sabemos también levantarnos y continuar; que nos estamos cayendo al precipicio, sabemos echarnos atrás y recular para no caernos al avismo, y volver a coger, si no el mismo camino, sí uno parecido. No nos quedamos quietos porque te pasan cosas y, o reaccionas rápido, o te puedes hundir. Ese es el secreto".

También destaca que el público poco a poco está regresando al Angel Nieto: "No es todavía como en los primeros años, pero tenemos un público fiel que este año ha ido a cinco desplazamientos. Creo que somos ya, junto a Avenida, el equipo que más gente mueve. Ayer eran unas ciento cincuenta personas las que viajaron a Bembibre para animar a su equipo. Todo eso ayuda al equipo y a la gente que estamos trabajando porque te motivas, te ilusionas y te anima a seguir".



Pendientes de las elecciones de 2019 en Zamora



Carlos Baz recalca que el futuro del Zamarat tiene que pasar por incrementar el presupuesto: "Ese es el trabajo que tenemos que realizar los directivos de este club, ir a las empresas que les pueda interesar un proyecto de este tipo, por la imagen que les puede dar o por la sensibilidad por el deporte femenino o por el baloncesto. Habrá que contar con esas empresas y con las instituciones para que entiendan que el deporte femenino todavía necesita del apoyo institucional para poder ser visible. El problema del deporte femenino no se soluciona en cuatro días. Hay una empresa que ha puesto dinero en varios deportes y les está dando visibilidad en los medios, pero el problema en los clubes es el mismo. Llenamos los estadios a base de qué y cómo porque esto tiene que tener una continuidad y una rentabilidad. Lo que está pasando en el fútbol, está bien, pero en el resto de los deportes, no pasa. El fútbol femenino está respaldado por los grandes clubes masculinos, pero en otros deportes, donde no hay un gran club masculino al lado, pues tenemos muchos problemas. Hasta que no se corrija esa deficiencia que es de unos veinte años, las instituciones tienen que seguir apostando. La Diputación ha hecho un buen esfuerzo y es la que nos va sujetando porque el Ayuntamiento, con nosotros ha ido a menos, a menos. La Junta de Castilla y León, lo mismo. Necesitamos un poco más, pero nuestra meta es el 26 de mayo. Depende de lo que ocurra ese día, saldremos en Liga Femenina o en Liga Femenina 2, porque necesitamos más apoyo".