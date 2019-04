"Necesitamos un poco más de aportación económica"

Carlos Baz, presidente del CD Zamarat, no ocultaba ayer su alegría por la permanencia conseguida con la victoria en Bembibre y además no cree que haya sido la más difícil de todas: "No creo que haya sido la peor, ha sido una permanencia complicada, difícil, otra vez en la última jornada como en los últimos tres años pero no la he visto tan complicada como la del año pasado que tuvo que ser gracias a otros resultados o la de hace dos en Vitoria que nos la jugamos en el último partido y salió cara. Yo la he visto menos difícil, pero lo que ha sido la temporada en sí, seguramente haya sido de las más duras, por todo lo que ha ido aconteciendo de lesiones, de cambios de jugadoras, de todo lo que ha pasado".

El presidente del club naranja no esperaba una victoria tan clara y rotunda como la que el Quesos El Pastor consiguió ayer en el Bembibre Arena: "Pensé que iba a estar el partido más reñido y más ajustado, pero cuando he visto cómo hemos entrado nosotros a jugar, el ritmo que le heos metido al partido, la defensa que teníamos, la velocidad con que se movía el balón y la intensidad que le estaban poniendo las chicas, ya vi que íbamos a tener una tarde buena. Al final cuando ves cómo íbamos en el último cuarto que seguíamos como motos, pues ya vi que nos salíamos hoy". Carlos Baz no niega que esta alegría le dé alas para continuar al frente del proyecto de baloncesto femenino zamorano aunque puntualiza: "Da un poquito de moral, el proyecto lo tenemos que repensar, hay que replantearse cosas porque cada año es más complicado. Todos los equipos suben con presupuestos altísimos y nosotros nos seguimos quedando en la cola. Habrá que darle una vuelta porque si no somos capaces de conseguir un poquito más de financiación, antes o después, ésto se nos va a ir de las manos", y añadió que "con un poquito más de esfuerzo por parte de todos podría lograrse. Hemos demostrado que somos un club capaz de gestionar los pocos recursos que tenemos y les sacamos partido a base de sufrir mucho y de ponerle muchas ganas y mucha ilusión. Necesitamos un poquito más de aportación económica de los que nos rodean para luchar por un proyecto que sea un poco más ilusionante porque es muy duro estar todos los años peleando por no estar ahí abajo".