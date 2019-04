Con el primer puesto a tiro

Con un marzo duro y complicado bien fresco en la memoria, el Zamora CF abre esta tarde (16.45 horas) el mes de abril dispuesto a dar un giro a su mala racha como visitante frente al Beroil Bupolsa. Un rival al que debe superar si quiere aprovechar el pinchazo ayer de la Arandina.

Abonado a la media inglesa durante las últimas semanas, el cuadro rojiblanco aspira hoy a poner fin a tres semanas consecutivas sin ganar fuera de casa. Los datos no mienten y reflejan una única victoria de los de Movilla lejos del Ruta de la Plata en los últimos seis encuentros como visitante. Un frío dato que no refleja la complejidad de los rivales a los que se ha enfrentado el segundo clasificado en un marzo en el que, si bien se perdió el liderato, el objetivo de la primera plaza no se ha perdido de vista.

Hay ganas, como no, de vencer fuera de casa dentro del vestuario rojiblanco. De dar un giro a esos números tan grises fuera de Zamora y ganar enteros en busca del título. Además, la Arandina tropezó ayer y deja vía libre a los de Movilla para retomar el liderato en el que podría ser todo un golpe sobre la mesa de los zamoranos a pocas jornadas del final de liga, momento en el que todos los equipos buscan puntos con fiereza.

Ese mismo golpe de efecto quiere ejecutar hoy también el Beroil Bupolsa, cuya urgencia por sumar es similar pero opuesta a la del plantel de Movilla.

Beroil Bupolsa ocupa ahora mismo la décimo sexta posición de la tabla. Un lugar peligroso desde el que mira de reojo los puestos de descenso, plazas que observa de cerca pues están a solo a cuatro puntos de distancia. Una situación que obliga a los burgaleses a no escatimar esfuerzos, más cuando parece que tanto CF Briviesca como CD La Granja se han puesto las pilas y han incrementado su casillero en las últimas semanas. Por ello, los burgaleses son hoy más peligrosos que cuando visitaron el Ruta de la Plata en la primera vuelta, partido que cedieron por 3-0, y bien haría el Zamora CF en saltar al césped con la máxima intensidad posible.

Consciente de esta situación, Movilla ya ha adelantado que espera un partido bien distinto al del pasado noviembre. Y no solo en lo que a ambición del rival se refiere, también en el sentido táctico ya que Beroil Bupolsa cuenta con un técnico distinto al mando y ejecuta un juego bastante diferente. Un estilo más defensivo, menos alegre y buscando más la eficiencia que la eficacia.

Con el inconveniente de jugar en hierba artificial pero la motiviación que da tener el liderato a tiro, Movilla confeccionará hoy un once en de garantías para romper las líneas enemigas. Una puesta en escena para la que Murci parece una pieza necesaria en ataque, única línea que el técnico no está obligado a recomponer para la ocasión.

La rotura fibrilar de Alcañiz y la acumulación de tarjetas por parte de Carlos Ramos deja dos huecos que variarán inevitablemente el equipo con el que saltará al campo el Zamora CF. Dos ausencias que dejan varios caminos abiertos para Movilla.

Con Villanueva bajo palos, la zaga rojiblanca contará con la presencia de Coque y Asiel, al que presumiblemente acompañe Chete como pareja de centrales, dejando el lateral derecho para Junior o para Garban, que podría saltar al centro del campo en una de las opciones del mister a la hora de configurar la medular.

Fer y Juanan parecen fijos en la zona ancha donde Dani Hernández también cuenta con muchas opciones para salir de inicio. Garban, Bueno o David López son alternativas para completar la línea. Dependerá de Movilla, como también la inclusión de Sergio García, si bien podría salir en el segundo acto debido a su velocidad y dejar la plaza de segundo delantero al inicio a David Álvarez.