Final por la salvación

Una final en toda regla. Eso es el partido que hoy (19.00 horas) jugar Quesos El Pastor en feudo del Embutidos Pajariel de Bembibre, un choque en el que las zamoranas se juegan su permanencia en la Liga DIA cuya fase regular llega a su desenlace esta tarde.

El CD Zamarat afronta la despedida de temporada con incertidumbre. Se juega toda la temporada a una única carta, ganar en Bembibre y sellar matemáticamente la permanencia. Un todo o nada en el que esa es la única baza que la escuadra de Fran García tiene en su mano, si bien en la baraja de las posibilidades todavía quedaría un comodín con la permanencia naranja escrita en él.

Las cuentas para Quesos El Pastor son sencillas. Debe ganar a domicilio y estará salvado de la quema. Y si pierde, tendrá que esperar a que el líder de la competición, Perfumerías Avenida, no se deje llevar en la pista de Snatt's Sant Adriá. Un triunfo charro impediría a las catalanas dar caza a la formación naranja, cosa que parece bastante probable que ocurra dado el nivel de ambos equipos.

Pese a contar con ese recurso en caso de derrota ante Embutidos Pajariel, en el vestuario del CD Zamarat no se contempla dejar a la suerte algo tan importante como alargar la estancia en la mejor liga nacional. Así lo señaló en horas previas al encuentro en tierras leonesas Fran García, apuntando que tanto él como sus jugadoras tienen que ir a Bembibre "a ganar y depender de nosotros mismos, por ello hemos estado entrenando toda la semana para vencer e intentar asegurar la salvación".

El técnico tiene claro que Embutidos Pajariel no podrá fácil la salvación naranja. No en vano, durante la semana, desde Bembibre se ha señalado que no quieren que haya ningún tipo de suspicacias entorno al encuentro y que las locales saldrán hoy a amargar la tarde al CD Zamarat. Motivo por el que ha analizado con detalle al rival y trazado un plan que pueda encaminar a las suyas hacia la victoria. Una estrategia, la de Quesos El Pastor, que pasará por "tratar de explotar el juego interior". "Creo que nuestra pintura es superior a la de ellas, tendremos que explotar esa ventaja", señalaba García, apuntando también como claves "salvar la presión defensiva de Bembibre" en la que las leonesas basan su juego y "tener acierto en el tiro exterior". Detalles que, de ejecutarse correctamente, permitiría a las zamoranas dominar la contienda y encaminarse hacia la permanencia.

En el guion de Quesos El Pastor también se contempla el importante apoyo de una afición que se desplazará hasta Bembibre para ayudar a las zamoranas a ejecutar su plan sin desfallecer. "Ya pasó en Cáceres y es muy importante que la gente te apoye jugando fuera de casa. Será un factor positivo más y, ojalá, podamos brindarle a todas esas personas que viajarán en el bus o en sus coches una victoria", opinó García antes de una contienda decisiva en la que contará con todas sus jugadoras, incluyendo a Pierre-Louis pese a sufrir un percance en uno de sus dedos.

Con confianza e ilusión viaja pues Quesos El Pastor hasta la cercana Bembibre, obligado a ganar para continuar en la Liga DIA sin depender del partido entre Sant Adriá y Perfumerías Avenida. Un duelo que mirará de reojo, especialmente si la cosa se tuerce, esperando un nuevo favor de las salmantinas como hace un año.