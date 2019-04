Desguaces Casquero demuestra su poderío en Valladolid

El Desguaces Casquero suma y sigue no su espectacular racha. En la siempre complicada cancha de Fuente la Mora de Valladolid, los pupilos de Chema Sánchez sumaron una nueva victoria después de imponerse con claridad a los universitarios. Y eso que los locales fueron los que dieron primero con un tanto de Leal. No merecido porque los zamoranos dominaron en los primeros minutos pero no estuvieron certeros para batir a David.

Desde ese momento, el Atlético Benavente tomó el mando de las acciones y el UVA apostó por salir al contragolpe. El conjunto benaventano llegó a colocarse hasta 1-5 a tres minutos del final, lo que demuestra hasta qué punto mantuvo el control del encuentro. En los últimos instantes del partido ambos entrenadores ejecutaron un carrusel de cambios que permitió a los locales maquillar el resultado con dos goles.