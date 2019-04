Al MMT Seguros se le escapa un punto

Empate (26-26) del MMT Seguros ante un Atlético Novás que, ayudado por un nefasto arbitraje, consiguió remontar una desventaja de diez goles en los últimos cuarenta minutos de juego. Unas tablas en las que mucho tuvo que decir el continuo carrusel de exclusiones sancionadas a los pistacho y su falta de acierto tras el descanso, haciendo inútil el festival de paradas de Felipe Barrientos.

El MMT Seguros dominó con mano firme la primera mitad. Tras los minutos de tanteo, su defensa con avanzado se impuso a la de un Acanor Novás que cometió muchos fallos en la circulación de balón. Errores de los que supo dar uso el cuadro local, aprovechando para correr e ir poco a poco distanciándose en el marcador.

Dos paradas consecutivas Felipe Barrientos abrían la primera brecha seria en el marcador, llegando el 6-3 a continuación por medio de Adrián Prieto. Un gol al que siguió la exclusión del propio madrileño. Esta inferioridad la superó el conjunto de Leo Álvarez con un parcial favorable de 1-0, forzando incluso el tiempo muerto de un Acanor Novás que no encontraba vías hacia el gol.

Los fallos en el ataque visitante se siguieron sucendiendo mientras que, por contra, los zamoranos iban poco a poco aumentando su renta. Guille y Ramiro, este último desde los siete metros, hacían que el hueco se elevara a seis goles (9-3) hasta que poco antes del cuarto de hora de partido los gallegos terminaran con su sequía. Momento en el que el MTM Seguros recompuso su línea defensiva, bajando a un seis-cero con las ideas bien claras.



El gol gallego fue un mero espejismo de reacción pues también en una única línea la zaga zamorana se mostraba tremendamente sólida. Una seguridad atrás que permitía a Leo Álvarez ir rotando a sus jugadores en ataque y al cuadro de Viriato aumentar su renta. Ramiro Martínez aumentaba a siete la máxima del duelo desde el punto de penalti, cosa que haría después Petter haciendo el 12-4. Un tanteo que obligó al entrenador de Acanor Novás, tras fallar Guille una clara contra local, su segundo tiempo muerto.



El receseo apenas tuvo incidencia en la contienda, volviéndo a anotar Petter desde lejos e interviniendo atrás Barrientos con varias paradas de mérito para mantener intacta la amplia diferencia en favor del MMT Seguros. Una renta que ascendió hasta los diez goles con una vaselina de Jaime en el minuto 22 pero que acabó siendo de siete tantos al paso por vestuarios debido a un tramo de partido con poco acierto pistacho. Una recta final de primera parte en la que Acanos Novas logró un parcial de 0-4 únicamente interrumpido por la décimo sexta diana local firmada por Cubillas a la carrera.



El 16-9 con el que se alcanzó el descanso hablaba a las claras de la supeoridad del MMT Seguros durante el primer acto. Un dominio fruto de su buena defensa, el alto rendimiento de su portería y la buena lectura sobre la zaga visitante. Aunque, como también quedó reflejado antes del paso por vestuarios, cualquier disminuición en el empeño y la falta de goles podían complicar mucho la contienda en la reanudación.

Abrieron el segundo acto con gol los visitantes, dejando en seis la diferencia en el luminoso. Y si bien Raúl Maide no tardó en ver puerta, el guion del partido parecía haber cambiado claramente. Llegaban los típicos minutos con intercambio de goles y erroers en una portería. También por parte arbitral, señalando dos mnutos sobre Abalós en una acción que tampoco secundaron los propios jugadores rivales.

El nuevo desarrollo favoreció a los intereses gallegos. Al menos con los zamoranos teniendo un jugador menos en pista, llegando a la conclusión de la inferioridad el primer fallo de Ramiro desde los siete metros esta temporada y, a continuación el 17-13 que elevaba el nerviosismo en la grada. Ni siquiera una clara exclusión de Acanor Novás frenba la remontada visitante en el Ángel Nieto. Motivo por el que Leo Álvarez solicitaba tiempo muerto tras haberse jugado únicamente cinco minutos de segundo tiempo (17-14, m. 36).

Con un gol de Jaime volvió a escena el MMT Seguros, en el que Barrientos tomaba relevo a un desafortunado Luis Posado bajo palos. El chileno, sin embargo, no pudo evitar otro nuevo golazo de Muiña (pilar en la reacción gallega). El tomá y dacá se alargó durante los siguientes minutos llenos de tensión en búsqueda de un parcial decisivo cuando el luminosos marcaba 21-17 a los diez minutos del segundo tiempo. Un parcial favorable que acabó cayendo del lado visitante con una exclusión de Adrián Prieto.

La inferioridad hizo aún más daño a un MMT Seguros noqueado que, después de ir ganando de diez, tenía apuros para frenar a su rival. Tatno fue así que, con todos de nuevo en pista, la diferencia ya solo era de tres goles tras una nueva diana de Petter y la parada desde los siete metros de Barrientos (22-19, m. 45).

Un tanto de Ramiro, in extremis, ponía algo de alivio en un cuadro de Viriato que parecía reaccionar y forzar el tiempo muerto visitante con el 24-19 logrado por Guille. Un asueto del que regresó Acanor Novás volviendo a encomendarse a Muiña y su poderoso brazo para no perder comba antes de entrar en la recta final del duelo. Ocasión para ello tuvo justo al iniciarse los últimos diez minutos ya que Petter era excluido y el siete metros gallego posterior ajustaba aún más el tanteo. Una situaión que se agravaba aún más cuando, con el 24-22 desde su campo, Acanor Novás sumaba un nuevo hombre más en pista por una exclusión injusta sobre Cubillas.

El partido pintaba muy feo para los intereses pistacho. Incluso cuando Acanor Novás sufrió una clara exclusión y Octavio anotaba desde los siete metros. Y es que, en pleno descontról, llegó un nuevo parcial de 2-0 con el que se ponía la contienda 25-24 con seis minutos y medio por delante.

El frenético tramo rival fue no apto para cardiácos, con paradas de mérito del portero visitante y Barrientos tratando de que su equipo no tirara por tierra el encuentro. Sus paradas, milagrosas, salvaron el empate gallego en varias ocasiones antes del último minuto de partido al que se llegó con 26-25 en el luminoso. Un marcador que acabó en tablas tras un escandaloso siete metros señalado en contra de los zamoranos y una falta no sancionada sobre Ramiro cuando lanzó para buscar la victoria antes del final.