Laura Marcos: "No se piensa en otros partidos, confiamos en ganar"

Laura Marcos, jugadora de Quesos El Pastor, señaló en rueda de prensa que la primera plantilla del CD Zamarat se encuentra con "muchas ganas" de poder cerrar con una victoria la campaña en Liga DIA. Un triunfo ante Bembibre que llevaría a la permanencia con independencia de lo que ocurra en otros partidos, cosa que en el vestuario naranja no se plantea ya que se prefiere no pensar en cábalas pudiendo alcanzar el objetivo de la temporada por sí mismas.

Marcos afirmó que el equipo de Fran García lleva toda la semana "entrenando bien y duro" para vencer al Embutidos Pajariel Bembibre y poder así "cerrar el año con satisfacción". Una meta que Quesos El Pastor se plantea concentrándose únicamente en su rendimiento. "Dependemos de nosotras mismas, es importante que nos preocupemos únicamente del partido en Bembibre y no prestemos atención a lo que haga Sant Adriá frente a Pefumerías Avenida. Estar pendientes de si nosotras perdemos y ellas también o cualquier tipo de cábalas creo que nos perjudica", señaló ayer la joven jugadora.

En cuanto a las posibilidades de conseguir la salvación por sí mismas, Laura Marcos afirmó que tanto ella como sus compañeras se encuentran con "mucha confianza". "Confiamos en nuestras posibilidades, malo sería si no fuera así. Tenemos muchas ganas de terminar la campaña porque ha sido un año duro pero también queremos hacerlo con una victoria para no tener que preocuparnos de nada más", indicó, asegurando que las zamoranas contarán con un "plus de motivación" más que su rival pues para Quesos El Pastor "es más importante no bajar a Liga Femenina 2" de lo que puede ser para su rival" jugar el play-off".

De manera muy similar se manifestó ayer el técnico de Quesos El Pastor. Fran García aseguró que su equipo "tiene que ganar" porque "para eso se trabaja cada semana" y cuenta con la suerte de no tener su permanencia sujeta a otros resultados si se gana."Estamos en una situación mucho mejor que hace poco más de un mes cuando nos lo jugábamos todo ante Zaragoza. Ahora llevamos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos y debemos tratar de aprovecharlo", indicó el técnico que, a la par, no dudó en afirmar que de perder en Bembibre se tiene "un gran comodín" en el Perfumerías Avenida.

"Si hace tiempo nos hubieran preguntado que rival querríamos que se midiera a Sant Adriá, en la última jornada y llegando con estos números al final, todos hubiéramos elegido a Perfumerías Avenida", concluyó.