Carlos Garrote se queda a las puertas del K-4

Claros y oscuros del piragüismo zamorano en el selectivo de cara a la Copa del Mundo que se celebrará entre el 31 y el 2 de junio en Duisburg (Alemania). La última jornada del control nacional celebrado durante estos días en Trasona (Asturias) no dejan demasiadas buenas noticias para los palistas nacidos en la capital del Duero. Una vez más, la mejor noticia la dejó el actual campeón mundial y europeo, Carlos Garrote, al conseguir en la final del K-1 350 (que daba la oportunidad de disputar una plaza en el K-4 500 a los palistas que en el Mundial de 2018 obtuvieron la plata den Portugal) un tercer puesto en una regata muy igualada hasta el instante final. Sin embargo, Laura Pedruelo no pudo obtener la plaza en K-1 500 para representar la enseña rojigualda en Alemania. La palista del Durius Tecozam-Viajes Sanabria finalizó séptima en la final y perdió su oportunidad. Por su parte, Eva Barrios –que competía en la final B, sin posibilidades de optar a la plaza de la Copa del Mundo– dio la sorpresa al finalizar la prueba en menos tiempo que su compañera de equipo.

Pelayo Roza, un palista sub-23 con un exitoso palmarés, ha sido el protagonista de la mañana al imponerse en el K-1 350 a palistas de tanto peso dentro del mundo del piragüismo como son los de Carlos Garrote (tercero) o los campeones olímpicos Saúl Craviotto (cuarto), Marcus Cooper (séptimo) y Rodrigo Germade (octavo). Con esta victoria, el asturiano se ha ganado la opción de incorporarse la próxima semana en el mano a mano programado entre la embarcación de los actuales subcampeones mundiales en K-4 500 (Craviotto, Germade, Toro y Cooper) y la que formaría los tres primeros y el propio Roza.

Por su parte, Garrote –que fue repescado por la Federación tras acabar segundo en el selectivo del K-1 200– declaró al finalizar la prueba de ayer que lo visto sobre el agua demuestra "que el nivel de España es altísimo en todas las pruebas. Vamos a llegar a la Copa del Mundo de Alemania muy fuertes".

La nota negativa de este control nacional la pusieron Eva Barrios y Laura Pedruelo, recientes campeona y subcampeona de España en la categoría de K-1 5.000. Las palistas del Durius Tecozam-Viajes Sanabria ya perdieron sus posibilidades el miércoles, al no pasar de la cuarta posición, de lograr el billete a tierras germánicas para participar en la regata de K-2 500 metros. Ayer, sin embargo, había muchas esperanzas puestas en la final del K-1 500, a la que Laura Pedruelo había accedido dominando la semifinal del día anterior (Eva Barrios, en cambio, no pasaría del séptimo puesto y no concurriría hoy por una plaza para la Copa de España). Pero no pudo ser. Pedruelo, contrariamente a lo esperado, no completó la carrera que hubiera querido y firmó un tiempo de 2:00,267 que solo le valió para ser séptima. Curiosamente, Eva Barrios que disputaba la final B –y cuya especialidad no es el sprint– registró una mejor marca que su compañera de equipo, 1:59,851, que le serviría para finalizar en segunda posición.