Movilla: "El equipo está con el entusiasmo intacto"

David Movilla, entrenador del Zamora CF, aseguró ayer que el equipo está "con el entusiasmo intacto, con todas las opciones posibles, ha sido un mes de marzo duro y difícil, y ahora afrontamos la recta final. Nos marcamos un reto en torno a la jornada 28 y ahora, cada semana es más relevante la puntuación. Pero yo noto al equipo con mucho entusiasmo y muy confiado en lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, en dónde estamos y lo que podemos conseguir".

Respecto al rival de la próxima jornada, Movilla recuerda que va a ser distinto al que cayó por 3-0 en el Ruta de la Plata en la primera vuelta porque "entre otras cosas, ha cambiado de entrenador poco después de jugar aquí y ahora tiene un patrón de juego diferente. Desarrollan otra estructura y otra idea. No nos sirve de mucho la referencia del partido de la primera vuelta porque lo que vienen desarrollando es bastante diferente".

El entrenador del Zamora recuerda que el Bopulsa juega en campo de hierba artificial: "Este grupo tiene la buena noticia de que solo hay dos campos de hierba sintética, lo que no es habitual en Tercera División. Sólo tenemos un referente anterior, que es el de Santa Marta, por lo que en la sesión del viernes entrenaremos en el campo de Valorio. Trataremos de adaptarnos a esta superficie".

Movilla anunció asimismo que se ha confirmado la rotura fibrilar que sufrió el central Alcañiz en el pasado partido contra la Segoviana y la estimación del tiempo de recuperación es de unas seis semanas, aproximadamente, ya que este tipo de lesiones evolucionan irregularmente: "Ya al acabar el partido y ver en qué zona era la lesión, intuíamos que iba a ser una baja sensible en cuanto a tiempo, pero tenemos otros compañeros para suplirle con total garantía".

La otra baja sensible con la que contará el Zamora para viajar el domingo a Burgos, es la del centrocampista Carlos Ramos, que acumuló su quinta tarjeta por lo que tendrá un partido de sanción: "Son jugadores habituales, pero como digo todas las semanas, ponemos el foco en los que tenemos y no en los que nos faltan. Desde el domingo sabíamos que ninguno de los dos iba a estar con lo que ya estamos puestos y centrados en lo que tenemos, conscientes de que estamos en una parte del calendario en la que, si tenemos bastantes rivales que están jugándose la permanencia, yo también he estado en esa situación, ya hace años con el Leioa, en Segunda B, y desde esa posición, los equipos matan en el campo y más cuando quedan tan pocas jornadas. Bupolsa se está jugando la permanencia, la Arandina se ha dejado puntos en Briviesta, los equipos de abajo suelen restar muchos puntos a los de arriba. Eso, junto al terreno de juego de hierba sintética, son las dos dificultades que vamos a tener que afrontar en este partido. Con ganas de sumar de tres en tres, y de seguir confiando en lo que estamos haciendo, manteniendo el equilibrio y la estabilidad porque no se nos ha ido ninguna opción, nada está hecho y nadie tiene nada asegurado. Se avecinan dos meses bonitos".

Respecto al calendario que le queda al Zamora que, según Movilla, era más complicado que el de la Arandina, ahora el técnico vasco explica que "ahora mismo, estamos en una buena posición. No sé si me cambiaría porque ahora el calendario contra rivales de arriba, lo tienen ellos. Pero está ese añadido de que los equipos de abajo a estas alturas, son muy complicados, porque la necesidad de jugarse la permanencia te hace tener un puntito más".

Por otra parte, el entrenador del Zamora CF anunció que el zamorano Javi Rodríguez se encuentra ya totalmente recuperado de su última lesión: "La semana pasada ya entrenó con el grupo pero no quisimos forzar viendo la necesidades del partido y que todavía no estaba al cien por cien decidimos no convocarlo. Pero esta semana ya está entrenando con el grupo y lo está haciendo muy bien".