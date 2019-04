Chete: "No hemos sido inferiores a ninguno de los de arriba"

El defensa del Zamora Chete cree que el equipo ha asumido ya el empate del pasado domingo contra la Segoviana, "lo hemos analizado, hemos visto en qué tenemos que mejorar y cuáles fueron los errores. Es verdad que deberíamos haber ganado por ocasiones, por lo que hicimos y creo que merecimos mucho más".

El jugador rojiblanco explicó ayer en rueda de prensa que "todos los partidos son difíciles, no sólo los que jugamos contra rivales de arriba. Contra los de abajo será muy difícil porque está la cosa apretada y se jugarán no descender. No creo que se nos de peor jugar contra los de arriba porque contra ellos también hemos hecho muy buenos partidos y no creo que nos cueste más. Es verdad que tal vez los resultados no nos hayan acompañado y no hayan sido igual de buenos que contra los de abajo, pero no hemos sido inferiores a ninguno de los de arriba".

"Sabemos que los rivales que vienen detrás de nosotros nos están poniendo las cosas muy difíciles y el reto es el de ganar los máximos partidos posibles y más que preocuparnos por el rival, nos fijamos en nosotros mismos para afrontar estos últimos siete partidos y ganarlos", añadió Chete en relación a la recta final de la Liga.

El defensa rojiblanco insistió en que ahora la responsabilidad del equipo es "ganar los siete partidos, afrontarlos lo mejor posible para acortar distancias con la Arandina y ser campeones de Liga".

Respecto a la racha de empates que ha acumulado el equipo en las últimas jornadas, Chete asegura que "estamos más unidos que nunca, más convencidos e ilusionados, hay un grupo muy fuerte y unido y para nada estamos mal".

La lesión de Alcañiz, que se prolongará durante mes y medio, hará seguramente que Chete disfrute de más minutos de juego aunque él recuerda que "hay otros compañeros que también intentarán ponérselo difícil al entrenador y están entrenando muy bien. Yo lo que intentaré es trabajar lo más posible y si tengo la suerte de entrar, hacerlo bien. La posición de central es la mía pero también me desenvuelvo bien como lateral, donde he jugado mucho".

Respecto al próximo rival, el Bupolsa, Chete recordó el 3-0 del partido del Ruta de la Plata, aunque puntualizó que "ya no hacen un fútbol tan asociativo y juegan más directos. Nos pondrán las cosas muy difíciles en su campo de hierba artificial".