Pau Gasol: "Ya es muy difícil que vuelva al Barça"

El jugador español de los Milwaukee Bucks Pau Gasol reconoció que "cada vez es más difícil" que pueda regresar al FC Barcelona porque quiere seguir jugando en la NBA, aunque tampoco descartó la opción de volver "algún día" al equipo que le vio nacer deportivamente. "Es algo que se ha comentado mucho, y se ha hablado desde que me fui del Barça en 2001 y siempre he dicho que sería bonito y me haría ilusión, pero va pasando el tiempo y cada vez es más difícil", indicó Gasol en declaraciones al programa #GeneraciónNBA de Movistar +. En este sentido, el de Sant Boi de Llobregat explicó que quiere seguir en la NBA. "Es más complicado porque quiero seguir y puedo seguir en la NBA. Nunca digo nunca, pero esa puerta está cada vez menos abierta", añadió Gasol, que está viviendo su 18º temporada en la NBA. Gasol debutó con el FC Barcelona en 1999 y dos años después abandonó el baloncesto europeo. El catalán llegó a Memphis Grizzlies, pasó por Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks, desde marzo.