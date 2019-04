Valverde baraja dar descanso hoy a Messi en Villarreal

El Villarreal CF recibe esta martes al FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica (21.30 horas/ Movistar Partidazo) con la intención de olvidar la derrota en Vigo dejando escapar un 0-2 favorable y a sabiendas de que recibe a un líder que, pese a las posibles rotaciones, busca encarar el alirón en LaLiga Santander.

Son varias las premisas que hacen pensar en un posible descanso para hombres clave en el Barça como Luis Suárez o Leo Messi, por mucho que Ernesto Valverde haya dicho en la previa que "nunca" hay un "escenario idóneo" para dar descanso a la estrella argentina.

Messi fue el autor de los dos goles que dieron el triunfo al Barça en el derbi frente al RCD Espanyol (2-0) en el Camp Nou, el pasado sábado. No obstante, las molestias que arrastra en el pubis, y el hecho de tener el duelo ante el Atlético de Madrid el próximo sábado puede condicionar su presencia en el Estadio de la Cerámica. Con o sin Messi, sea quien sea quien pueda ser carne de rotaciones pensando en el Atlético o en la ida de los cuartos de la 'Champions' ante el United en Manchester, el Barça da importancia a este partido ante el 'Submarino amarillo', que está contra las cuerdas. Quien no llega a tiempo son el portero Jasper Cillessen y Ousmane Dembélé, todavía lesionados. De poco le serviría al Barça ganar al Atlético de Madrid en el Camp Nou si pierde primero en Villarreal. La semana clave la iniciaron bien, con ese triunfo ante el Espanyol, pero los blaugranas se ponen como objetivo no dar opción alguna a 'colchoneros' o al Real Madrid en su persecución.

Por su parte, el Atlético de Madrid insiste con el Girona, al que nunca ha ganado en sus cinco duelos, y con la Liga, en una persecución hoy por hoy aparentemente inalcanzable del liderato del Barcelona, al que retará el sábado en una 'final' que sólo será tal si gana primero hoy.

Si no vence al Girona, que le visita sin Cristhian Stuani, en el Wanda Metropolitano, no habrá opciones por el campeonato. Si no gana el sábado en el Camp Nou al Barcelona, tampoco. Y así sucesivamente. El "partido a partido" es hoy "victoria a victoria", el único camino que le permite creer en una cima de la que aún le separan diez puntos. No redujo nada el pasado sábado. Superó al Alavés por 0-4, la mejor forma de reponerse de las decepciones precedentes, pero también lo hizo el Barcelona contra el Espanyol, con lo que, con una jornada menos, ya nueve para el cierre del torneo, todo sigue igual.

Zinedine Zidane seguirá con su apuesta por las rotaciones, tras utilizar a 19 jugadores en los dos partidos dirigidos en su regreso al Real Madrid, y para la visita del miércoles a Mestalla planea hasta siete novedades. Tan solo Thibaut Courtois, que iba a jugar ante el Huesca pero regresó lesionado de su selección, Sergio Reguilón, Jesús Vallejo más los lesionados Dani Carvajal y Vinicius Junior, no han debutado con Zidane en apenas dos partidos al mando del Real Madrid.