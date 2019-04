García: "Me han ofrecido seguir pero hay que hablar"

El entrenador del Quesos El Pastor, Fran García, fue el protagonista ayer el programa El VAR de LOZ en la web de La Opinión-El Correo de Zamora, y reconoció que medita su continuidad en el equipo naranja por segundo año consecutivo aunque ambas partes tendrán que sentarse a "matizar" algunas cosas. García no ha querido tomar ninguna decisión hasta que se consume la salvación del equipo, un objetivo que estuvo a punto de lograrse ya la semana pasada contra Cadí.

Fran García insistió en el ánalisis del partido contra La Seu que ya había realizado en la rueda de prensa posterior al partido: "Es un equipo que, por algo, está en tercera posición después de 25 jornada con una rotación muy completa en todas las posiciones, diez jugadoras que juegan a un nivel muy alto y un bloque que lleva jugando más de tres años aunque se le hayan dado retoques a la plantilla. Y este año han explotado".

El entrenador del Quesos El Pastor reconoce que "estuvimos en el partido hasta el tercer cuarto cuando no tuvimos una buena salida y ellas cogieron una ventaja de diez puntos. Nos volvimos a acercar pero ellas contestaban con canasta, falta o triple. Mantuvimos las diferencias y a falta de cuatro minutos logramos un parcial de 8-0 que nos permitió ponernos a nueve puntos pero ya era muy difícil porque las ideas ya no estaban tan claras y la gasolina ya iba muy justa".

El tecnico asturiano valoró en el transcurso de la tertulia mantenida ayer en la sede de La Opinión-El Correo de Zamora, la "profesionalidad" del Baxi Ferrol que llegó a forzar la prórroga después de ir perdiendo por 20 al descanso: "Demuestra una gran profesionalidad. Ya la semana anterior en Zaragoza hicieron un gran partido y esta semana, a pesar de ir perdiendo de 20 al descanso, lograron un parcial importante tirando de tres puntos, lucharon hasta el final y luego la cra ya se sabe que es a cara o cruz. Hay que felicitarles por la lucha y la entrega a pesar de que ya no tienen opciones de salvar la categoría".

De cara a la jornada decisiva, el Quesos El Pastor lo tiene claramente más favorable lograr la permanencia aunque "la lógica en el deporte, sabemos bien que no se cumple muchas veces. En condiciones normales, Avenida debería ganar en Sant Adriá, pero nosotros no podemos estar mirando hacia allí. Nosotros iremos a Bembibre a competir, a ganar el partido y ganar por nosotros mismos la permanencia e intentar alcanzar esa octava victoria que no permitiría alcanzar el objetivo".

Bembibre es un equipo que ha ido de menos a más y que todavía tendrá opciones de alcanzar el play off: "Es un rival que ha hecho una gran segunda vuelta, ha ganado seis partidos, tiene opciones de play off aunque mínimas. Pero la cancha es muy complicada, con el público muy cerca y es un equipo que se caracteriza por la lucha y la entrega".

"Las jugadoras salen a la cancha a intentar ganar cada partido y el equipo está concienciado para ello. Vamos a esperar que al final la balanza caiga de nuestro lado. En el Angel Nieto ganamos aunque no jugamos bien, salvo al final que logramos una renta corta", añadió.

Fran García regresará a Bembibre, donde ejerció como entrenador en las dos anteriores temporadas: "Estuve dos años fenomenales allí, siempre es bueno volver a sitios donde has estado cómodo. Será un partido especial, pero habrá que meterse al cien por cien para intentar ganarlo como sea". Insiste en que no deben estar pendientes de lo que ocurra entre Sant Adriá y Avenida, aunque señala "que es difícil que puedan ganar las catalanas. Sant Adriá tiene un equipo de seis o siete jugadores de buen nivel, pero Avenida es el mejor equipo de España de los últimos diez años. Es muy difícil meterle mano a un equipo que, salvo con Girona, ha ganado todos sus partidos con unas grandes ventajas en el marcador. Pero a un partido, nunca sabes lo que puede pasar".

Pese a todo, este Zamarat de la recta final de la Liga es el mejor de toda la temporada: "Hemos ganado tres de los últimos cinco partidos, y hemos perdido con el tercer y el cuarto clasificados. Ahora con la llegada de Vivi y Tess Madgen, el equipo está muy equilibrado".

Respecto al inminente play off, García asegura que "es difícil que haya sorpresas. Cadí podría, pero en un play off a tres partidos, es muy complicado. Veo a Avenida muy solvente este año, encima Uni Girona cuenta con la baja de Nadia Colhado, que es muy importante para ellos".

Y sobre su futuro como entrenador, reveló que "me han ofrecido renovar ya en diciembre, yo lo he dejado hasta alcanzar el objetivo de la permanencia. A partir de ahí, habrá que hablar, matizar muchas cosas y ver si a ambas partes les interesa seguir. Es importante tener un equipo con diez jugadoras de buen nivel para la liga porque luego se te lesionan un par de ellas y te quedas en pañales como nos ha pasado este año. Será una de las cosas a matizar, un banquillo con más recursos".

Y en caso de renovar, se muestra decidido a colaborar con el trabajo de cantera porque "hay un par de equipos interesantes como son el Infantil y el Alevín sobre los que deben de construirse los cimientos de jugadoras con proyección de futuro, y estaría encantado de colaborar con eso".

Fran García reconoce que el Quesos El Pastor ha sufrido más de lo debido, pero también recuerda que "desde que llegué aquí, dije que el objetivo era la permanencia. Luego si te salen las cosas y te respetan las lesiones con un presupuesto tan bajo, logras algo más, pues bienvenido sea. Pero hemos pasado seis semanas desde mediados de enero entrenando con siete u ocho jugadoras y eso te pasa factura. Hemos cogido una racha de seis partidos sin ganar, hasta que han llegado las nuevas, que es cuando el equipo ha alcanzado el nivel que tenía que estar".

Todos los problemas comenzaron con la marcha de Carlie Nelson que sufrió una pequeña lesión de rodilla y decidió dejarlo. "La llegada de Alston nos quitó más que nos dio a todos los niveles, indidivual y de equipo. Luego ha habido un rosario de lesiones, con Quevedo en la espalda, Tamara Seda de menisco... Son contratiempos que en un presupuesto limitado nos han hecho sufrir demasiado".

Ha sido una temporada en la que ha tenido que asumir las funciones de director deportivo y entrenador, aunque él cree que "la confección de las plantillas debe de hacerse en sintonía entre la dirección deportiva y el entrenador. El técnico tiene que exponer la idea de juego que quiere realizar con su equipo y el tipo de jugadoras que necesita. A partir de ahí, hay que dialogar".